Pedone investito sulla Statale 36, ricoverato in gravi condizioni

SEREGNO – Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 1° agosto, sulla Statale 36 nel tratto tra Carate Brianza e Seregno. Erano circa 13.30 quando un pedone è stato investito sulla strada ad alta velocità, nell’incidente sono stati coinvolti più veicoli.

Il pedone è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza con traumi alla testa, al torace, al bacino e una gamba. P.S., classe 1974 residente a Lissone, è stato portato in sala operatoria in emergenza.

Una ragazza di 29 anni alla guida di un’auto è stata trasportata all’ospedale di Desio in codice verde con un trauma al collo. Coinvolte altre due persone di 28 e 38 anni: il primo è stato trasportato all’ospedale di Desio con traumi minori (codice verde); il secondo è stato valutato ma non ospedalizzato.

Come riportano i colleghi di MBNews, secondo fonti ufficiose, l’uomo investito si sarebbe fermato sulla strada per un guasto all’auto, ma quando è sceso sarebbe stato travolto da un furgone in transito. Ad assistere la scena e allertare i soccorsi sarebbe stato un carabiniere fuori servizio che stava percorrendo quel tratto di super strada.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso alzatosi in volo da Como, l’automedica e due ambulanze. La Polizia Stradale dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’incidente è avvenuto in direzione Milano, inevitabili i disagi alla circolazione stradale con lunghe code e rallentamenti.