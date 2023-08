Piateda. Ritrovato il corpo senza vita dell’anziano disperso da giorni

PIATEDA (SO) – Esito drammatico per le ricerche di una persona scomparsa a Piateda dalla serata di martedì scorso. Nella mattinata di mercoledì erano state attivate anche le squadre del Soccorso alpino, Stazione di Sondrio della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna. Le squadre territoriali, tre unità cinofile del Cnsas (due con cani molecolari e una UCRS – Unità cinofila di ricerca in superficie) hanno esaminato le aree prioritarie, anche con il drone.

Impegnati nelle operazioni anche il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Protezione civile locale, la Croce Rossa Italiana e l’amministrazione comunale di Piateda. L’anziano è stato ritrovato senza vita stamattina, 24 agosto, lungo il Fiume Adda dalle squadre Vigili del Fuoco Fluviali.