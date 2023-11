Sorpresi dalla neve dopo una notte in bivacco, soccorsi due giovani sulla Presolana

CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) – Erano saliti giovedì al bivacco Città di Clusone sulla Presolana, poi hanno trascorso la notte in quota, ma venerdì al risveglio li ha sorpresi la neve: intervento nella tarda mattinata di venerdì 3 novembre per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino.

I due ragazzi, 31 e 32 anni, non avevano tenuto conto delle previsioni meteorologiche; la nevicata aveva ricoperto il terreno con circa mezzo metro di neve e loro non erano attrezzati per scendere in sicurezza, così hanno deciso di chiedere aiuto.

La centrale ha attivato il soccorso alpino; è partita una squadra dal Centro operativo di Clusone, che li ha raggiunti. Sul posto anche l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha trasportato i due ragazzi a Donico, dove avevano l’auto. L’intervento è finito nel primo pomeriggio, con il rientro delle squadre.