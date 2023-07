Tragedia in Val Camonica, 16 enne muore al campo scout

Un albero è caduto sulla tenda dove la giovane, originaria di Como, stava dormendo

CORTENO GOLGI – Tragedia nel bresciano dove una ragazza comasca di 16 anni è morta dopo che una pianta è caduta sulla tenda del campo scout dove dormiva. E’ successo questa mattina intorno alle 5 in località Palù a 1.400 metri di altezza.

Sul posto la Stazione di Edolo del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, la Protezione civile di Corteno Golgi e i Vigili del fuoco. Purtroppo per la giovane non c’è stato nulla da fare. Sono state soccorse in codice verde altre tre minori di 15, 13 e 12 anni, portate in ospedale a Sondrio per accertamenti.

Gli altri ragazzi del campo scout, una settantina circa, illesi, sono stati accompagnati in una struttura.