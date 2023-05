Bici e sport acquatici, un punto servizi in via Adda: si cercano interessati

Avviso pubblico del Comune di Lecco per un nuovo servizio di noleggio bici e attrezzature sportive in via Adda

L’area è uno spazio oggi inutilizzato affacciato a ciclabile e accesso al lago. Si cercano interessati

LECCO – Un triangolo di “verde” ad oggi inutilizzato e che in futuro potrebbe ospitare una piccola struttura dedicata al noleggio delle bici o attrezzature per la pratica degli sport acquatici: è la proposta contenuta nell’avviso per manifestazioni di interesse pubblicato in questi giorni dal Comune di Lecco.

Si tratta dello spazio in corrispondenza del parcheggio di via Adda, accanto al magazzino per natanti (non incluso nel bando) in gestione ad un’associazione di barche storiche, e affacciato in un punto strategico per l’accesso al lago, situato proprio di fronte, e alla pista ciclabile che vi scorre accanto.

“Lecco vuole crescere nell’offerta outdoor – commenta Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattivitá territoriale – e il mix tra lago e bicicletta può essere una leva vincente. Occorre aumentare il numero di luoghi dove i viaggiatori possono noleggiare attrezzatura sportiva ma anche trovare personale che possa accompagnarli nelle prime esperienze sull’acqua: mettiamo a disposizione uno spazio pubblico per incoraggiare iniziative private che vogliano investire in questo settore aumentando l’attrattivitá della città”.

L’avviso prevede “lo sviluppo dì proposte per attività legati all’utilizzo e al noleggio di

biciclette e di attrezzature per esperienze sull’acqua con la possibilità di prevedere la posa di strutture, non a carattere permanente, a servizio delle attività e degli utenti. Si ricercano proposte – si legge nel documento – che valorizzino le esperienze anche attraverso la realizzazione e la promozione di manifestazioni artistico-culturali sportive e musicali, rivolte ad un pubblico ampio, sia appassionati della pratica sportiva ma anche principianti e famiglie (laboratori, animazione ed intrattenimento) nel perimetro dei due elementi trainanti”.

Le manifestazioni d’interesse dei soggetti intenzionati a formulare proposte devono essere indirizzate al servizio pubblici spettacoli del Comune di Lecco pervenendo entro le ore 12 di mercoledì 28 giugno (esclusivamente) alla Pec comune@pec.comunedilecco.it.

L’avviso, la planimetria delle aree interessate e ulteriori informazioni sono recuperabili a questo collegamento, sul sito internet istituzionale, oppure scrivendo a pubblicispettacoli@comune.lecco.it.