Contro le mafie, per la legalità: Lecco celebra il 21 marzo

Giornata della memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Lecco alla manifestazione nazionale di Milano. In municipio inaugurata la mostra “Luci e ombre”

LECCO – Nel primo giorno di primavera ricorre la Giornata della memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il Comune di Lecco partecipa a quest’importante ricorrenza aderendo alla manifestazione nazionale promossa a Milano da Libera Contro le Mafie e Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione. Accanto ai rappresentanti istituzionali, presente anche una folta delegazione de Il Giglio – Lecco, bene confiscato alla ‘ndrangheta e dal 2015 restituito alla collettività come centro sociale per gli Over 60 della città.

Sempre oggi è stata inaugurata la mostra “Luci e ombre”, realizzata nel cortile comunale dalle classi terze della scuola secondaria 1° grado Don Ticozzi di Lecco. “Insieme alla Viceprefetto e al Dirigente scolastico, abbiamo potuto ascoltare il racconto in parole e in musica preparato con cura dagli studenti sui temi della legalità e dell’illegalità – ha scritto il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni via social -. A loro ho voluto ricordare l’importanza dell’impegno di ciascuno nel contrasto alle mafie, ricordando la figura di Piero Nava e l’impegno di Libera Lecco in città, a partire dalla spinta per la riconversione dei beni confiscati alle mafie. Invito tutti i lecchesi a non perdere quest’esposizione. Un grazie ai professori Di Meglio, Muccari e Parolari per aver guidato i ragazzi nella realizzazione di questo viaggio artistico tra luci e ombre”.