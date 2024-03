La Via Crucis ha attraversato le vie di Lecco, tanti i fedeli in preghiera

7 le stazioni che hanno ripercorso le 7 parole di Gesù in croce, accompagnate dalle immagini di artisti

“Queste ultime parole di Gesù sono il suo testamento spirituale, lasciamo che entrino nel nostro cuore e parlino alle nostre vite”

LECCO – “La Via della Croce sarà segnata dall’ascolto e dalla meditazione delle ultime parole di Gesù sulla croce, di chi ci è stato caro conserviamo per tutta la vita le ultime parole pronunciate prima di morire, ad esse torniamo sempre con animo commosso, e ogni volta ci ridonano echi nuovi del cuore di chi le ha pronunciate. Queste ultime parole di Gesù sono il suo testamento spirituale, lasciamo che entrino nel nostro cuore e parlino alle nostre vite”.

Con queste parole il prevosto di Lecco monsignor Davide Milani ha dato inizio alla celebrazione della Via Crucis del Venerdì Santo. Tanti i fedeli che hanno partecipato alla Passione di Cristo, la celebrazione è partita dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria per concludersi alla Basilica di San Nicolò attraversando le vie del centro città.

La processione ha percorso viale Dante, via F.lli Cairoli, via Cavour, piazza Garibaldi, via Nazario Sauro, Lungo Lario Isonzo, Imbarcadero, via Pietro Nava, sagrato della Basilica di San Nicolò. Sette le stazioni che hanno scandito la preghiera e che hanno ripercorso le sette parole di Gesù in croce, parole accompagnate da alcune immagini di capolavori di artisti che hanno saputo penetrare il mistero della morte di Cristo.

“Ci sono momenti della nostra vita in cui viviamo momenti di passione, di sofferenza e riusciamo a trovare pace non solo se ascoltiamo parole di rassicurazione, le rassicurazioni nascondo il problema, quello che ci salva è un’obbedienza, qualcuno a cui affidarci, qualcuno a cui consegnare la nostra vita – ha detto monsignor Davide Milani durante l’omelia -. La nostra angoscia passa perché abbiamo qualcuno di fidato a cui affidare quel frangente così doloroso della nostra vita e, così, la paura passa. Anche noi siamo invitati a consegnare la nostra vita. Nelle mani di chi siamo noi? La nostra fede ci chiede andare oltre a ciò che ancora non comprendiamo, a ciò che ancora è coperto da un velo”.

Le celebrazioni della Pasqua proseguiranno con il Sabato santo, 30 marzo, con la Veglia di Risurrezione alle 21 presso la basilica di San Nicolò, la chiesa di San Carlo al porto e la chiesa di San Materno in Pescarenico. Durante la Pasqua di Risurrezione, domenica 31 marzo, le S. Messe sono celebrate secondo gli orari festivi. Il Lunedì dell’Angelo, lunedì 1 aprile, gli orari delle Messe saranno i seguenti: alle ore 8.30 – 10.00 – 19.00 presso la basilica di San Nicolò; ore 8.00 -11.15 – 17.00 presso il Santuario di Nostra Signora della Vittoria; ore 11.15 presso la chiesa di San Carlo al Porto e la chiesa di San Materno in Pescarenico.