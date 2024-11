Laorca chiede più sicurezza in strada: l’appello del CdA dell’asilo

Dopo l’incidente avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì, insieme alla voce dei residenti si leva anche quella del CdA della scuola dell’Infanzia Pietro Barone

LECCO – A sollecitare l’Amministrazione comunale di Lecco nell’intervenire quanto prima a garantire maggior sicurezza lungo corso Monte San Gabriele a Laorca è anche il Consiglio di Amministrazione dell’asilo Pietro Barone.

Dopo l’incidente di ieri mattina, giovedì, anche il CdA dell’asilo ha deciso di esprimere la propria preoccupazione attraverso una lettera inviata alla nostra redazione e che pubblichiamo integralmente.

“E così è successo! E non è una cosa bella.

Questa mattina si è verificato un incidente sul passaggio pedonale antistante la Scuola dell’Infanzia Pietro Barone a Laorca. Un motorino, a causa dell’elevata velocità, non è riuscito a frenare in tempo per evitare i pedoni sulle strisce pedonali, cadendo e per fortuna non riportando gravi ripercussioni lui e i pedoni in transito, se non un grosso spavento per tutti loro.

Da tempo la scuola – frequentata quotidianamente da trenta famiglie che accompagnano i loro figli ai servizi educativi 0-6 anni, tra cui 4 bambini con gravi disabilità – e il quartiere hanno portato all’amministrazione comunale la richiesta di segnalare adeguatamente, come fatto a San Giovanni e ad Acquate, di fronte alle scuole statali, l’attraversamento scolastico con la apposita segnaletica orizzontale rossa. E’ stato segnalato da tempo, sia durante gli incontri del Sindaco e dell’Amministrazione presso il quartiere che da parte di singoli cittadini tramite il servizio “Lecco partecipa click”.

E’ un dato di fatto che chiunque di noi quando percorre una strada in un quartiere, non per fermarsi ma per transitare, cerca di andare il più veloce possibile senza far caso ai pericoli che può provocare, a meno che … non trovi dei segnali o dei mezzi di dissuasione che lo aiutino a ricordare la dovuta prudenza.

Tutto l’attraversamento di Laorca è fonte di pericolo per i cittadini, dal Ponte della Gallina sino a Malavedo. In particolare, in discesa, da poco prima delle Scuole elementari, sede della frequentatissima casa comunale di Quartiere e della associazione di promozione sociale LaorcaLab, la strada inizia ad essere un poco più larga e in discesa, cosa che favorisce l’aumento repentino della velocità degli autoveicoli. I ciclisti definiscono tale tratto il “chilometro lanciato di Laorca” ossia un tratto lungo il quale mollare i freni ed andare il più veloce possibile!

Dopo trenta metri da tale punto, in discesa, come si diceva, c’è l’attraversamento pedonale che collega la Scuola Pietro Barone con la fermata del bus e con la strada che porta al centro del paese. Tale attraversamento collega inoltre tale strada con il percorso pedonale che, tramite Via Campanella, scende da Laorca a Malavedo, unico percorso possibile a piedi, visto che sullo “stradone” non ci sono marciapiedi e a malapena riescono a incrociarsi i mezzi in salita con quelli in discesa.

Alcune volte si è avuta l’impressione che l’amministrazione comunale si ingessi sulle scelta da fare in questo specifico caso, opponendo che la strada, in caso di interruzione della nuova strada per la Valsassina, deve poter esser percorribile da tutti i mezzi impediti a transitare sul nuovo percorso, ma l’argomentazione non è valida: quando passano tutti i mezzi i pericoli aumentano, per il loro elevato numero, quando invece lo “stradone” non svolge questa funzione sostitutiva i mezzi sono meno ma incrementano la loro velocità.

E’ giunta l’ora di fare qualcosa, non si può più aspettare. Come si sono tutelate tante zone urbane degli altri quartieri adesso anche Laorca aspetta di avere altrettanta attenzione”.

Il Consiglio di Amministrazione Scuola dell’Infanzia Pietro Barone