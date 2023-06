Nuovo lungolago di Lecco, via alla gara d’appalto da 7 milioni

Pubblicato il bando di gara europeo per i lavori sul lungolago di Lecco

L’appalto comprende anche la ciclopedonale Caviate-Bione. Offerte entro il 29 giugno

LECCO – La riqualificazione del lungolago cittadino sempre più vicina: è stato pubblicato nelle scorse ore il bando di gara europeo dell’appalto integrato dei lavori per il “waterfront” e per l’itinerario Ciclo-Pedonale tra località Caviate e il Bione.

Valore della gara: 7,2 milioni di euro, che potrà essere incrementata di 1,8 mln per un importo presunto di appalto di circa 9,1 mln di euro. L’opera gode di un finanziamento di 6,7 milioni del Pnrr e di un milione di euro da Regione Lombardia per la realizzazione della pista ciclabile.

L’appalto prevede la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per entrambi gli interventi. Il vincitore della gara avrà 45 giorni per predisporre il progetto esecutivo e 734 per la consegna dei lavori conclusi. Circa due anni, dunque, per poter godere del nuovo lungolago.

Il termine della presentazione delle offerte scadrà a fine mese, entro le 9.30 di giovedì 29 giugno. Allora sapremo quante imprese hanno partecipato al bando e quale di queste si accaparrerà l’opera.

