Partita casalinga domenica 5 dicembre per la squadra bluceleste serie B

Mister Damiani: “Vedo i ragazzi molto concentrati e motivati”

LECCO – Si torna a giocare a rugby. Per quanto concerne il campionato di serie B si gioca per la sesta giornata di andata, con il Tuttocialde.it Rugby Lecco, che ospiterà (domenica alle 14.30) il Monferrato. Una sfida molto importante per il team bluceleste, per quanto concerne la propria classifica. Lecchesi che hanno la grande possibilità di compiere un bel balzo in avanti in classifica (in attesa di recuperare il match contro l’Amatori&Union Milano il prossimo 19 dicembre), ma consapevole che il team piemontese viene a Lecco a giocare la propria partita . “E’ stata una settimana particolare per noi, la ma i ragazzi li vedo molto concentrati e determinati. Grande rispetto per Monferrato- spiega il tecnico Sebastian Damiani– perché sappiamo che è una formazione che arriverà a Lecco per vincere questa sfida. Ci mancherà qualche giocatore, ma sono convinto che i ragazzi scenderanno in campo molto motivati”.

Il calendario: Ivrea- Rovato; Piacenza- Capoterra; Franciacorta-Amatori Union; Varese- Bergamo.

Classifica: Piacenza e Rovato 19, Cus Milano 15, Lecco, Amatori Union e Franciacorta 11, Bergamo e Capoterra 9, Monferrato e Varese 7, Ivrea 0 punti.

Turno esterno, invece, per la formazione di C del tecnico Giordano Colombo. Il calendario propone, al Tuttocialde.it Rugby Lecco, il match (sabato alle 1t.30) sul campo del Lambro Rugby in quel di Cologno Monzese. Queste le parole del tecnico lecchese: “Partita sulla carta da vincere. Sicuramente non sarà una passeggiata dato che loro sono una squadra piuttosto fisica. In queste ultime giornate ho visto un gruppo, quello bluceleste, in crescita e molto determinato. Dobbiamo essere una squadra e mettere in evidenza il nostro gioco. Vogliamo la vittoria!”.

Il calendario: Milano Classic- Parabiago; Como- Rho; Sondrio-Cus Pavia.

Classifica: Sondrio 24, Rho 21, Cus Pavia 16, Parabiago 15, Lecco 5, Como e Lambro 4, Milano 0 punti.