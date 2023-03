Viaggio della Memoria: studenti di Greppi e Bertacchi a Mauthausen

Venti studenti lecchesi coinvolti nel viaggio annuale promosso dal Comitato In Treno per la Memoria

Insieme ai sindacati e ai pensionati raggiungeranno Mauthausen

LECCO – Partono questa mattina i pullman che porteranno circa 550 studenti, lavoratori e pensionati lombardi in visita al campo di Mauthausen, in occasione dell’annuale Viaggio della Memoria organizzato dal Comitato In Treno per la Memoria di cui fanno parte CGIL, CISL e UIL.

Per quanto riguarda il nostro territorio, le scuole coinvolte sono il Greppi di Monticello Brianza e il Bertacchi di Lecco, che nel loro percorso formativo sono stati affiancati dall’Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea.

I 20 studenti lecchesi partecipanti saranno accompagnati da docenti, sindacalisti e pensionati, per un totale di 31 persone, e il 7 marzo del prossimo anno saranno chiamati a portare la propria testimonianza durante le celebrazioni in memoria degli scioperi cittadini del 1944.

“Rinnoviamo il nostro impegno a mantenere viva la memoria – sottolinea il Comitato – Quest’anno ricorre l’anniversario delle deportazioni operaie dopo gli scioperi del 1943. Centinaia di lavoratori, antifascisti e oppositori politici, ma anche ebrei, rom, omosessuali furono deportati a Mauthausen e per questo abbiamo scelto questa meta”.

Quest’anno il Comitato si è avvalso della collaborazione degli istituti storici lombardi affiliati all`Istituto nazionale Ferruccio Parri per la preparazione e la realizzazione del percorso formativo. Durante il corso dell’anno si è tenuto un ciclo di alta formazione per insegnanti, sindacalisti, delegati incaricati di seguire le scuole con alcuni importanti storici (Ferdinando Sessi, Claudio Dellavalle, Filippo Focardi) e, grazie alla Fondazione Fossoli e alla sua direttrice Marzia Luppi, in dialogo con il servizio pedagogico del memorial di Mauthausen che è intervenuto nella persona di Teres Stockinger.

E anche quest’anno il viaggio della memoria avrà una veste internazionale, perchè parteciperanno le delegazioni dei sindacati internazionali affiliati alla Ces – Confederazione europea dei sindacati. I giovani della Ces si confronteranno con gli studenti italiani nel corso di un convegno previsto il 26 marzo.