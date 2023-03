Weekend di attività e addestramento per la Protezione Civile di Lecco

A Monza le esercitazioni sul Lambro insieme ai volontari brianzoli

Protezione Civile di Lecco presente alla Camminata dell’Amicizia e alle Giornate del FAI

LECCO – Lo scorso fine settimana, i volontari del Gruppo comunale di protezione civile sono stati impiegati in tre diversi momenti: hanno preso parte alle Esercitazione Lambro 2023, in collaborazione con il Comune di Monza, alla 48^ Camminata dell’amicizia di Bosisio Parini e alle Giornate FAI di Primavera.

10 i volontari, guidati dal coordinatore Franco Aromatisi e dalla responsabile del servizio comunale di protezione civile Monica Cameroni, e 4 gli automezzi impiegati nelle Esercitazione Lambro 2023 sin dalle prime ore del mattino. Tema dell’esercitazione il rischio alluvionale, con l’allestimento e la simulazione di scenari, attraverso l’utilizzo delle motopompe in dotazione, anche in serie.

Il Gruppo comunale di protezione civile ha collaborato con i colleghi di Monza su diverse situazioni simulate fuori dal parco cittadino, sul fiume Lambro, e l’esercitazione si è dimostrata un’ottima opportunità per rafforzare il sistema di protezione civile e il coordinamento tra operatori che non si conoscono e non hanno mai lavorato insieme, per allenare le capacità di collaborazione e adattamento, in un sito fuori dal territorio, nel rispetto delle regole della protezione civile. Presenti colleghi di Como e di Milano con operatori e mezzi.

Sempre sabato 25 marzo, dalle 14 alle 17:30, altri 2 volontari del Gruppo sono stati impiegato a Bosisio nell’ambito della 48° Camminata dell’amicizia per promuovere attività di divulgazione dei rischi del territorio durante la manifestazione di domenica 26 marzo. L’attività è stata coordinata dal Comitato di Coordinamento del Volontariato provinciale. Il giorno successivo i partecipanti alla camminata sono stati invitati a compiere il percorso all’interno delle tende allestite, con lo scopo di mostrare i buoni comportamenti da tenere in caso di pericolo, mentre i bambini hanno potuto colorare disegni sul tema della sicurezza. Durante la camminata, è stata anche organizzata una caccia al tesoro, collegata con la cartellonistica presente lungo percorso, riguardante i rischi di incendi boschivi, sismi, alluvioni, rischi domestici, metereologici e frane.

Infine, In occasione delle Giornate FAI di Primavera, 7 volontari impiegati presso il monastero del Lavello a Calolziocorte hanno presidiare gli ingressi garantendo ordine e fluidità tra i diversi gruppi di visitatori accorsi.

“Desidero anzitutto ringraziare i volontari del gruppo comunale, presenti e operativi nel fine settimana su tre diversi fronti, per il lavoro svolto – sottolinea l’assessore alla Protezione civile del Comune di Lecco Simona Piazza -. Le attività dello scorso weekend hanno permesso di consolidare ulteriormente la rete di collaborazione extra territoriale, oltre che all’interno del gruppo. Inoltre, la promozione delle buone passi in materia di prevenzione e autoprotezione, come avvenuto durante la Camminata dell’amicizia, ha consentito di divulgare anche tra i bambini comportamenti fondamentali per l’incolumità personale in caso di emergenza.