Calolzio: festa a sorpresa per Enrico Greppi, fondatore dei marinai

Cinque amici marinai hanno organizzato ieri la festa per Enrico Greppi, fondatore dell’Anmi

Il bel momento, vissuto all’Hospice Il Nespolo, è stato impreziosito dalla musica del maestro Gabriele Bolis

CALOLZIO – Festa a sorpresa ieri, mercoledì, all’Hospice Il Nespolo di Airuno per il compleanno di Enrico Greppi, fondatore dell’associazione nazionale marinai di Calolzio. Un gruppetto di cinque marinai della Valle San Martino hanno voluto stringersi intorno a Greppi in occasione del 94esimo compleanno portato i saluti del presidente Fabio Mauri e di Luigi Radaelli, volto storico del sodalizio calolziese.

Gabriele Bolis con la sua fisarmonica, Dario Bolis alla chitarra e Gilberto Garghentini al basso, hanno suonato e cantato all’aperto per Enrico. Hanno intonato “Tanti auguri a te” e tante altre canzoni di una volta tra cui “Marina” ed Enrico, commosso, ha ringraziato tutti: la direzione, i volontari della struttura, i parenti che hanno preparato la torta, i pasticcini e le bevande per tutti i presenti e i marinai che, per l’occasione, hanno portato un ricordo molto apprezzato: una tazza da tè con il logo della Marina. Non sapeva più come ringraziare per questa bellissima festa inaspettata.

“Una volta marinaio… marinaio per sempre. Molti di noi marinai ricordano con nostalgia quel periodo lontano, ricco di emozioni e di valori sinceri, come l’amicizia e il senso di appartenenza. Cosa si augura ad un marinaio? “Buon vento e mare calmo” è un augurio che usiamo tra noi marinai” conclude, con emozione, Angelo Fontana.