465 atleti al via alla Monza – Resegone: vince AutoCogliati di Merate

Emozioni, fatica e sudore sabato sera alla 61esima edizione della Monza – Resegone

Venerdì 23 giugno si svolgerà la cerimonia di premiazione e la consegna dei premi a tutti gli atleti

ERVE – Sono stati 465 gli atleti che hanno preso parte sabato scorso, 17 giugno, alla 61esima edizione della Monza-Resegone, la storica corsa con partenza dal centro di Monza e arrivo alla Capanna Alpinisti Monzesi sul Monte Resegone.

A salire sul podio, in una gara ricca di emozioni, impegno, fatica e soddisfazioni lungo le strade dei Comuni della Brianza e poi sui sentieri del Resegone, la terna AutoCogliati MMT di Merate che si è guadagnata il primo posto con un tempo di percorrenza di 3h 25’ 34”.

Al secondo posto, la Polisportiva Moving Fit Therapy – Lissone che ha impiegato 3h 34’ 02’’ per percorrere l’impegnativo percorso verso il traguardo.

In terza posizione si è infine classificata la squadra O.S.A. Valmadrera Go Market, con un tempo di 3h 39’ 33’’.

Ad aggiudicarsi il miglior tempo tra le squadre miste la Polisportiva Moving Fornaio via Galilei – Lissone, arrivata al traguardo in 03h 44’ 47’’.

Tra le squadre femminili a prevalere è stata la squadra DF Sport Specialist Uragani Rosa di Barzanò che ha percorso i 42km di tragitto in 3h 53 ’11’’.

Sono 155 le squadre che in questa 61esima edizione hanno deciso di cimentarsi nell’impresa di percorrere i 42 km e 1.000 metri di dislivello, in notturna, affiancati e sostenuti per tutto il tragitto dai propri compagni di squadra e dal calore degli spettatori che sul percorso hanno incitato e dato grande supporto agli atleti.

Soddisfatto Enrico Dell’Orto, presidente della Società Alpinisti Monzesi, che commenta: “Siamo molto emozionati e felici di aver vissuto ancora una volta intensamente questa manifestazione che dal 1924 anni raccoglie appassionati della corsa e non solo. È stata un’esperienza entusiasmante e gratificante per tutti coloro che hanno partecipato, dagli atleti ai volontari che hanno reso possibile questo evento, fino agli spettatori. Come ogni anno, i partecipanti hanno dimostrato una determinazione e una passione straordinarie nel raggiungere il traguardo. E come sempre abbiamo ammirato l’impegno e la dedizione di ogni singolo atleta, ognuno di loro ha dato il massimo e ha superato le proprie sfide personali”.

La 61 esima edizione della Monza-Resegone si concluderà ufficialmente venerdì 23 giugno con la cerimonia di premiazione e la consegna dei premi a tutti gli atleti.

L’appuntamento è alle 21, presso l’Oratorio Sant’Ambrogio di Monza.

“Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che hanno contribuito al successo di questa gara – conclude Enrico Dell’Orto -. Senza il loro lavoro dietro le quinte non avremmo potuto organizzare un evento così coinvolgente ed emozionante. Infine, congratulazioni a tutti gli atleti che speriamo di rivedere con la stessa forza, determinazione ed entusiasmo ai blocchi di partenza della prossima edizione, in cui la Monza-Resegone traguarderà i 100 anni dalla nascita!”.