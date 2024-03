Al teatro ‘Mary Ward’ del Collegio Villoresi lo spettacolo “Arlecchinata”

L’appuntamento è per domenica 17 marzo alle ore 17 a Merate

In scena le allieve del Centro Danza e Movimento di Lecco, Accademia di Danza di Merate e Butterfly Danza e Spettacolo di Montano Lucino

MERATE – Il Centro Danza e Movimento di Lecco è entusiasta di annunciare la sua partecipazione allo spettacolo “Arlecchinata“, un evento che segna un importante traguardo non solo per la scuola di danza ma anche per la città. La rappresentazione avrà luogo domenica 17 marzo 2024 alle ore 17:00 presso il Teatro “Mary Ward” del Collegio Villoresi di Merate.

Lo spettacolo “Arlecchinata”, con le musiche di Riccardo Drigo, è un balletto di repertorio classico che vedrà la partecipazione di ballerini professionisti nei ruoli principali e delle allieve del Centro Danza e Movimento di Lecco come corpo di ballo, affiancate dalle allieve dell’Accademia Danza di Merate e della Butterfly Danza e Spettacolo di Montano Lucino (Como).

L’esibizione rappresenta quindi un momento di confronto e di collaborazione tra diverse realtà del mondo della danza.

“Sono orgogliosa per questo significativo traguardo, che rappresenta una straordinaria occasione di crescita personale e artistica per le allieve del Centro Danza e Movimento e un momento di grande orgoglio per la città di Lecco” commenta Elena Woldetatios, Direttrice artistica del Centro Danza e Movimenti di Lecco.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 328 2396515.