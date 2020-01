Olgiate, i residenti delle case famiglia protagonisti di “Moda & Scatti d’autore”

Seconda edizione della mostra “Vivere l’arte” con protagonisti gli ospiti delle case famiglia Sodalitas

L’esposizione è una rielaborazione creativa degli scatti d’autore di alcune grandi pubblicità

OLGIATE MOLGORA – Fa tappa anche a Olgiate il tour nelle diverse case famiglia del gruppo Sodalitas della mostra Vivere l’Arte “Moda & scatti d’autore”. Inaugurata a ottobre nella stupenda cornice di Palazzo Clerici a Cuggiono, la seconda edizione della fortunata mostra vede protagonisti i residenti e gli operatori delle case famiglia del gruppo. L’inaugurazione è in programma sabato 1° febbraio alle 15.30 al Palazzo Comunale di Olgiate Molgora, dove sarà ospitata fino all’8 febbraio (orari: 10 – 12.30, 15-18). A seguire la mostra si trasferirà presso la Casa Famiglia di Olgiate Molgora in via Aldo Moro, 10 dove resterà allestita fino a domenica 16 febbraio.

Non la solita mostra

Composto da 35 opere, l’allestimento è una rielaborazione creativa degli scatti d’autore di alcune grandi pubblicità che hanno fatto la storia della moda italiana ed internazionale reinterpretati dai residenti delle Case Famiglia del Gruppo Sodalitas. Un excursus storico e culturale dalla prima metà del Novecento, passando da Chanel, arrivando poi sino alla storia più recente, con Dolce & Gabbana e altri grandi stilisti della nostra epoca. Un lungo lavoro di ricerca iconografica con passaggio alla celebre Milano Fashion Library che ha impegnato gli animatori del Gruppo Sodalitas per oltre un anno. In parallelo, non meno laboriosa, è stata la preparazione dei costumi per i residenti così da ricreare al meglio le situazioni proposte nelle diverse pubblicità. Un impegno per la dignità e la bellezza di ogni vita con protagonisti i Residenti delle Case Famiglia di Arconate, Bussero, Busto Garolfo, Busnago, Cologno Monzese, Cormano, Inveruno, Olgiate Molgora, San Vittore Olona e Villa Cortese.

Franceschina: “Ogni individuo è unico”

Lo slogan del progetto Scarpette d’oro è “Ogni anziano splende della propria!”. “Si tratta – spiega il direttore generale Michele Franceschina – di un obiettivo sociale e culturale che il nostro Gruppo porta avanti da sempre. E’ un percorso che vuole scongiurare il rischio dell’indifferenza e della prevaricazione, ma che soprattutto è teso a vincere la spersonalizzazione e ed affermare l’unicità dell’individuo”. E’ in questo contesto che s’inserisce la mostra ‘Vivere l’arte’ giunta alla sua seconda edizione. La prima fortunata edizione di “Vivere l’Arte”, nel novembre 2017 (sintetizzata nel video pubblicato), aveva visto protagonisti i Residenti delle Case Famiglia che avevano interpretato i personaggi e le situazioni di quadri famosi. In particolare, i capolavori di Renoir, Monet, Van Gogh, Tiziano, Cézanne e tanti altri pittori dell’Ottocento e del Novecento, erano stati rivisti non senza un filo di autoironia dai residenti delle Case Famiglia.