In sede APE Lecco l’incontro con l’alpinista Carlo Aldè

Esperienze e racconti alpinistici del Ragno di Lecco

Durante la serata, in programma mercoledì 22 febbraio, mostrato il video della spedizione sull’Ama Dablam capitanata da Casimiro Ferrari

LECCO – Esperienze e imprese alpinistiche raccontate dal loro diretto protagonista, Carlo Aldè, saranno al centro dell’incontro previsto in sede APE a Lecco nella serata di mercoledì 22 febbraio, a partire dalle ore 21.00. L’alpinista e Ragno di Lecco proporrà anche il video sulla conquista dell’Ama Dablam (Nepal 6856 metri), salendo lungo lo spigolo Nord. Quella spedizione fu capitanata da Casimiro Ferrari nel 1985 e vide l’arrivo in cima alla vetta di Giuliano Maresi, Bruno Lombardini e gli allora giovanissimi Carlo Aldè, Mario Panzeri e Danilo Valsecchi, cordata quest’ultima che Casimiro volle sempre davanti a sé, convinto che fosse quello il modo per far crescere le nuove generazioni.

Nato nel 1964, Aldè fu premiato Grignetta d’oro nel 1981 come miglior giovane alpinista lecchese. Ammesso l’anno successivo nei Ragni di Lecco, esordì nel gruppo in maniera travolgente, andando in Patagonia sul poderoso Cerro Murallon. Dopo l’Ama Dablam, andò in California tre volte a Yosemite (Capitan, Half Dome e varie altre salite classiche). In Alaska scese il McKinelt (6194 metri) con gli sci d’alpinismo. Altri viaggi in Caucaso, in Norvegia dove passò quindi giorni facendo sci alpinismo in completa autonomia, e in Canada, nei parchi Jasper e Banff. Salì anche diverse cime di 3000 e 4000 metri.