Cai Lecco. Escursione del Gruppo Età d’Oro tra San Tomaso e Sambrosera

Difficile ripresa delle attività tra mille incertezze

Appuntamento a due passi da casa per l’uscita del mercoledì

LECCO – Fra le incertezze della disciplina entrata in vigore il primo gennaio e che norma le uscite in gruppo negli ambienti innevati, le restrizioni imposte a chi esce dai confini nazionali (vedasi Engadina) il Gruppo Età d’Oro (GEO) che organizza i seniores del Cai di Lecco non rinuncia alla sua uscita settimanale.

Seguendo i consigli del Cai Centrale in questo periodo di pandemia, gli escursionisti del GEO stanno scegliendo destinazioni vicine alla città. In più di quaranta, approfittando delle belle giornate invernali, nella giornata di ieri, 19 gennaio, hanno raggiunto San Tomaso e Sambrosera, sopra Valmadrera, per fare quattro passi in compagnia. Pur nelle difficoltà del momento, si tratta di una difficile ripresa delle attività sociali.