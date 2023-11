Cai Lecco. Il Gruppo Età d’Oro celebra la giornata del ricordo

Un’occasione per mantenere viva la loro memoria dei soci del gruppo che sono andati avanti

Un centinaio di partecipanti alla Santa Messa alla chiesetta del Monte Barro e al pranzo all’Eremo

LECCO – La giornata del ricordo è una giornata importante per il Gruppo Età d’Oro (GEO) che coordina i Seniores della Sezione “Riccardo Cassin” del Cai di Lecco. Si ricordano tutti gli amici e le amiche scomparsi e che sono andati avanti, un’occasione per mantenere viva la loro memoria e tutto quello che hanno fatto per il gruppo.

Anche quest’anno la giornata ha registrato una forte partecipazione ed è stata vissuta da più di 100 partecipanti, di cui 48 hanno hanno raggiunto l’Eremo a piedi, partendo dalla piazza del Mercato di Galbiate. Un altro sostanzioso gruppo ha raggiunto in auto la Chiesetta del Monte Barro dove don Erasmo Rebecchi, parroco di Galbiate, ha celebrato la Santa Messa.

A seguire il pranzo presso il ristorante dell’Eremo del Monte Barro, un’occasione per condividere alcuni momenti conviviali. “Un grazie a Palmi Pozzi per il coordinamento della celebrazione, ad Angelo Maggi che ha fatto il passo, al Presidente del GEO Gianni Valsecchi per l’organizzazione”.