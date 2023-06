Cai Strada Storta, in tantissimi al raduno in ricordo di Pino Negri

Domenica scorsa ai Piani d’Erna l’appuntamento dedicato a un fortissimo alpinista e a un grande uomo

Un migliaio di partecipanti al tradizionale evento targato Cai Strada Storta

LECCO – Grande successo, domenica scorsa, per la 12^ edizione del tradizionale raduno ai Piani d’Erna organizzato dal Cai Strada Storta in memoria dell’alpinista Pino Negri, un uomo che nella sua integrità, forza, pienezza, carisma parla ancora oggi per infondere quella stessa tenacia nel bene che lo ha sempre accompagnato.

Come ha detto Carlo Aldè parlando ufficialmente a nome dei Ragni della Grignetta: “Pino sapeva rendere semplici anche le cose più difficili come gli interventi del Soccorso Alpino ricordo ancora quando, io ero poco più che adolescente, mi ha chiamato per un soccorso in Segantini in Grignetta. Io dubbioso gli ho risposto ‘ma non so come si fa, è difficile’; e Pino ‘ma no fa negot, e poi l’è facil’”.

Domenica scorsa un migliaio di persone si sono riunite in Erna non in nome del passato, ma immersi in un desiderio di presenza attiva e costruttiva per il presente in vista del futuro come ha ricordato il parroco don Walter Magnoni che ha celebrato la Messa alla croce di Erna. E la figlia di Pino, Alessandra, ha ricordato come suo padre oltre a essere un fortissimo alpinista, era un uomo del quotidiano che faceva bene il suo lavoro ed era apprezzato da tutti anche per quello.

Il Coro San Giorgio di Acquate ha animato la celebrazione, tra i presenti il sindaco Mauro Gattinoni e l’inossidabile (ultranovantenne) Severino Aondio, membro del Cai Strada Storta e amico di Pino Negri, che è salito a piedi. Come al solito il raduno è stato un momento conviviale per ritrovarsi tutti insieme nel ricordo di una persona che ha lasciato un segno indelebile e che, nonostante se ne sia andato oltre 20 anni fa, ha ancora molto da dire!