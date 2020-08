Estate, si moltiplicano gli incidenti in montagna. I consigli del Soccorso Alpino

Alto numero di intervento in questi giorni in Lombardia

“Per evitarli serve maggior attenzione alla prevenzione e sicurezza”

LECCO – In questi giorni, il Soccorso Alpino sta effettuando un elevato numero di interventi: come accade di solito, il periodo estivo è quello in cui ci sono più richieste di soccorso, anche perché aumentano le persone che vanno in montagna.

“Diversi interventi potrebbero essere evitati, con un’attenzione maggiore alla prevenzione e alla sicurezza – è l’appello del Soccorso Alpino Lombardia che dà alcuni consigli per chi va in montagna -. Controllate le previsioni del tempo; informatevi sugli itinerari che intendete fare – durata, difficoltà – e sul grado di preparazione fisica o di competenza che richiedono; dite ad altre persone, familiari, rifugisti, amici, dove avete intenzione di andare; verificate di avere abbigliamento e attrezzatura adeguati, a partire dalle scarpe”.

Sul sito www.sicurinmontagna.it è possibile trovare molte informazioni e opuscoli da scaricare, per andare in montagna in sicurezza.