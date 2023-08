Ferrate. Uoei Lecco presenta il corso in partenza a settembre

Il programma completo delle lezioni teoriche e pratiche

Svolgimento del corso nei mesi di settembre e ottobre

LECCO – Nei mesi di settembre e ottobre Uoei Lecco organizzerà un corso ferrate per coloro che desiderano avvicinarsi a questo mondo e acquisire le abilità necessarie a svolgere in autonomia e in gruppo simili percorsi in montagna. Un programma che si districherà tra lezioni teoriche in sede e lezioni pratiche in ambiente per toccare con mano cosa significa percorrere una ferrata.

Di seguito l’elenco delle lezioni complete, ognuna caratterizzata da un preciso tema o svolta in uno specifico ambiente.

LEZIONI TEORICHE

Martedì 5 Settembre ore 21:00: presentazione del Corso, scopi e finalità. Conoscenza tra istruttori ed allievi. Chiusura delle Pratiche d’iscrizione. Proiezione ‘La Ferrata, un sentiero da scalare in sicurezza’. Materiale ed equipaggiamento;

Martedì 12 Settembre ore 21:00: equipaggiamento e attrezzature, nodi, manovre di corda e movimentazione.

Martedì 19 Settembre ore 21:00: elementi di Pronto Soccorso: come affrontare e gestire una situazione d’emergenza.

Martedì 26 Settembre ore 21:00: cartografia e Orientamento: leggere una carta geografica, una guida e sapersi muovere nell’ambiente.

LEZIONI PRATICHE

Sabato 16 settembre: prove di progressione al Passo del Fò con pernottamento alla Capanna Ghislandi.

Domenica 17 settembre: ferrata del Centenario al Monte Resegone.

Sabato 23 Settembre: ferrata Pietro Biasini al Monte Dalò a Chiavenna

Sabato 30 Settembre: ferrata 30° OSA al Corno Rat.

Sabato 7 Ottobre: ferrata Gamma 1 al Pizzo d’Erna.

Marco Rota tel. 3711466722 o scrivere a Per info chiamareo scrivere a info@lecco.uoei.it