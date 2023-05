I Ragni sul palco del Cenacolo per la “Serata in Maglione Rosso”

Il tradizionale appuntamento è stato inserito nel programma di Monti Sorgenti

Mercoledì 17 maggio alle ore 21 potremo gustare le ultime imprese dei Ragni della Grignetta

LECCO – Le grandi imprese del gruppo Ragni della Grignetta raccontate dagli stessi protagonisti. Torna la Serata in Maglione Rosso, il tradizionale appuntamento con cui i Ragni incontrano l’abbraccio della città di Lecco e gli appassionati di montagna, raccontando le loro ultime avventure fra le montagne del mondo.

La serata, che quest’anno è stata inserita nel calendario della rassegna Monti Sorgenti, sarà l’occasione per presentare in anteprima al pubblico lecchese gli ultimi video realizzati durante le spedizioni e le attività dell’anno precedente. Presolana, Val di Mello, Sudafrica, Canada, Argentina, Patagonia sono solo alcune delle tappe dell’affascinante viaggio in cui ci condurranno i Maglioni Rossi, inseguendo i loro sogni fra grandi pareti, magnifici passaggi di bouldering ed effimere cascate.

L’appuntamento è per mercoledì 17 maggio alle ore 21 presso il teatro Cenacolo Francescano in piazza Cappuccini a Lecco.