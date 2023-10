Il Cai Calolziocorte in vetta al Pizzo Scalino

Gita alpinistica per un gruppo di 19 soci

Soddisfazione per l’ottima salita in una splendida giornata di inizio autunno

CALOLZIOCORTE – Gita alpinistica per un gruppo di 19 soci del Cai Calolziocorte domenica 1 ottobre in Val Fontana. con destinazione il Pizzo Scalino a 3.323 metri.

Risalita tutta la Val Fontana da Ponte in Valtellina, percorrendo una stretta strada, prima asfaltata e poi con uno sterrato ricco di curve e guadi, il gruppo ha lasciato l’auto all’alpeggio ancora attivo in località Campiascio a 1.680 metri per poi partire a piedi verso il bivacco capanna Cederna Maffina situato in Alta Val Forame a 2.583 metri, risalendo l’alta valle dove scorre il torrente Fontana.

Dopo una breve sosta la salita è proseguita per il sentiero che, con diversi cambi di pendenza, arriva alla grande croce sulla vetta del Pizzo Scalino, dopo un totale di 1.643 metri di dislivello. Lo scambio di congratulazioni per l’ottima salita, in una splendida giornata di inizio autunno, con una calda temperatura, ha sottolineato la soddisfazione di tutti i partecipanti. Bello lo scenario di tutte le cime che contornano il Pizzo Scalino.

“La riflessione si concentra sul ghiacciaio sottostante del Pizzo Scalino che, come tutti i ghiacciai delle Alpi, si è ridotto di molto rispetto alla situazione del secolo scorso. Purtroppo sarà sempre più difficile salire per i nostri ghiacciai alpini nella stagione estiva. Dopo la foto di gruppo di rito abbiamo affrontato la discesa. Nel bosco, ormai in ombra, abbiamo potuto sentire i bramiti dei cervi in amore. Una bella emozione per chiudere in bellezza una splendida giornata”.

Domenica 8 ottobre sarà una giornata di festa per Cai Calolziocorte in occasione del 60° della Ferrata del Centenario e dell’inaugurazione di due nuove falesie.