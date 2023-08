Legambiente. La Carovana dei Ghiacciai fa tappa anche a Galbiate

Quarta edizione dell’evento di Legambiente che tocca la Lombardia

Da sabato 26 a mercoledì 28 agosto un fitto programma di incontri, monitoraggi ed escursioni

LECCO – Carovana dei Ghiacciai di Legambiente: un viaggio attraverso la montagna di alta quota per raccontare l’inesorabile declino dei ghiacciai a causa del riscaldamento globale e le possibili soluzioni da adottare in tempo. La Lombardia è sulla cronaca nazionale per un patrimonio glaciologico in disfacimento: è di poche ore fa la notizia della spettacolare frammentazione del ghiacciaio Fellaria, in Valmalenco (SO) a causa di uno zero termico (la quota alla quale si raggiungono i 0 °C) ormai vicino ai 5000 metri.

Il Programma di Carovana dei Ghiacciai in Lombardia è iniziato domenica 20 con un primo avvicinamento al Dosdè, in collaborazione con il Festival Le Altre Note. Di seguito i prossimi appuntamenti:

Sabato 26 agosto 2023

La crisi climatica cambia la montagna

Ostello del Monte Barro, Galbiate, h 16:00

Incontro con i giovani attivisti sulla scomparsa dei ghiacciai nelle Alpi

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione A QUESTO LINK

Casanatura, Lungo Adda Ortigara, Sernio (SO)

Workshop non formali con i giovani sui temi del turismo montano, ghiacciai e crisi climatica.

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione A QUESTO LINK

La carta di Budoia per l’adattamento ai cambiamenti climatici – Un impegno a favore del clima

h 17:30, Sala del Consiglio Comunale, Piazza Cavour 18, Tirano (SO)

Incontro con gli amministratori locali – Conferenza stampa

Saluti: Franco Spada, sindaco di Tirano; Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia

Presenta e modera: Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi Legambiente e presidente CIPRA Italia

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione A QUESTO LINK

h 9:00, Ritrovo c/o parcheggio Altumeira, Valdidentro (SO)

Escursione lungo il sentiero glaciologico “Nangeroni Bellotti” con il glaciologo Andrea Toffaletti

Salita al Ghiacciaio di Dosdè, arrivo in prossimità della fronte e seduta di inquadramento

Monitoraggio e osservazione delle morfologie glaciali a cura di Andrea Toffaletti, Servizio Glaciologico Lombardo; Claudio Smiraglia, Comitato Glaciologico Italiano; Marco Giardino, vicepresidente Comitato Glaciologico Italiano; Valter Maggi, presidente Comitato Glaciologico Italiano

h 14:00 Saluto al ghiacciaio

Omaggio alla bellezza e al prezioso servizio che svolgono i ghiacciai, con Martin Mayes, suonatore di corno alpino; Flash mob per una Nevediversa

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione A QUESTO LINK

h 10:00 Sondrio – Conferenza Stampa

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione A QUESTO LINK

Le attività sono gratuite. Eventuali costi (es: pranzo, funivie o noleggio attrezzatura) saranno a carico dei partecipanti. Le attività potranno subire modifiche o cancellazioni in funzione delle condizioni atmosferiche.