Montagna. “Donna Fugata”: on-line il pluri-premiato film prodotto da Karpos

LECCO – Il cortometraggio prodotto da Karpos, scritto e diretto da Manrico Dell’Agnola, girato sulla maestosa Torre Trieste nel gruppo della Civetta, dopo il successo raccolto nel circuito europeo dei Film Festival ed aver ricevuto riconoscimenti e premi, sarà disponibile per tutti gli appassionati delle verticalità da oggi sui canali di Karpos.

“Abbiamo deciso – dice Marco Capretta Brand Communication Manager di Karpos – con Manrico Dell’Agnola, di rendere disponibile a tutti questo capolavoro cinematografico dell’arrampicata in Dolomiti. Dove le spettacolari riprese sono co-protagoniste assieme a Sara Avoscan e Omar Genuin. Un’occasione in questo particolare momento per farVI trascorrere del tempo di qualità. Se poi vorrete, quando tutto sarà più normale e riprenderanno le serate e le proiezioni, potrete scoprire di persona i protagonisti e guardare la spettacolarità cinetografica in sale che forse renderanno ancor più evidente il valore di quest’opera.”