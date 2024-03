Oltre i 14 Ottomila: la storia di Silvio ‘Gnaro’ Mondinelli

Appuntamento venerdì 15 marzo, con inizio alle 20.45

L’evento rientra nel programma dei festeggiamenti per il 150° anniversario del Club Alpino Italiano di Lecco

LECCO – Una serata da non perdere quella che avrà come protagonista l’alpinista Silvio “Gnaro” Mondinelli secondo italiano dopo Reinhold Messner ad aver scalato i 14 Ottomila senza l’ausilio di bombole d’ossigeno.

L’evento, che si inserisce nel calendario delle celebrazioni per il 150º anniversario del Club Alpino Italiano di Lecco, è in programma venerdì 15 marzo, con inizio alle 20.45, presso l’Auditorium Casa dell’Economia di Lecco.

Mondinelli condividerà le sue straordinarie esperienze alpinistiche attraverso la proiezione del film “Oltre i quattordici 8000”. Quest’opera cinematografica non solo rivela la determinazione e la passione che hanno guidato Mondinelli attraverso le sue imprese senza precedenti, ma offre anche una profonda riflessione sui valori fondamentali che caratterizzano l’alpinismo e la vita stessa.

Noto per aver scalato i 14 Ottomila senza l’ausilio di bombole d’ossigeno, Silvio “Gnaro” Mondinelli si è guadagnato un posto di rilievo nel panorama alpinistico internazionale, diventando il secondo italiano dopo Reinhold Messner a raggiungere tale traguardo. La sua determinazione, la sua forza leggendaria e la sua generosità nel dedicarsi ai soccorsi in alta quota hanno catturato l’ammirazione di molti, consolidando la sua reputazione come una figura di spicco nel mondo dell’alpinismo.

La serata non si limiterà alla proiezione del film, ma si estenderà a una discussione approfondita sull’alpinismo himalayano, sulle imprese record e sulle performance eccezionali. In particolare, Mondinelli affronterà il delicato tema del rapporto tra gli uomini di montagna e i mezzi di comunicazione, esplorando le sfide e le opportunità che questa interazione porta con sé.

Non è solo una serata per gli appassionati di montagna, ma un’occasione per tutti coloro che desiderano essere ispirati dalle imprese straordinarie di un uomo che ha dimostrato che la determinazione e la passione possono portare alle vette più alte, sia letteralmente che metaforicamente.