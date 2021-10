Società Escursionisti Lecchesi: sabato l’assemblea per il rinnovo del direttivo

Appuntamento il 16 ottobre alle 9.30 al rifugio Rocca-Locatelli ai Resinelli, a seguire il pranzo sociale

Assemblea ordinaria e straordinaria: tra i punti all’ordine del giorno anche l’approvazione delle variazioni allo statuto sociale

LECCO – Un appuntamento importante a cui tutti i soci della Società Escursionisti Lecchesi sono chiamati a partecipare sabato 16 ottobre alle ore 9.30 presso il Rifugio Rocca-Locatelli ai Piani dei Resinelli. Sono infatti in programma l’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria del gruppo che coincidono anche con la fine del secondo mandato del presidente Mauro Colombo che ormai dal 2015 è alla guida della storica associazione di montagna.

“Come di consuetudine le assemblee erano previste a febbraio ma sono saltate a causa della pandemia – spiega il presidente uscente -. Visto l’importanza degli argomenti (variazione statuto e rinnovo cariche sociali in primis) abbiamo preferito rimandarle per poter effettuarle in presenza e dare a tutti la possibilità di partecipare”.

Lo storico sodalizio, che nel 2019 ha festeggiato i 120 anni della fondazione, annovera circa 400 soci e ha la proprietà dei quattro rifugi altrettanto storici e punto di riferimento sulle nostre montagne: Rocca-Locatelli ai Piani Resinelli, Sassi Castelli ai Piani di Artavaggio, Grassi al passo del Camisolo e Azzoni al Resegone.

L’Assemblea straordinaria di sabato prossimo prevede l’approvazione delle variazioni proposte dal Consiglio Direttivo apportate allo statuto sociale, mentre quella ordinaria oltre all’approvazione del bilancio 2020 e della relazione finanziaria, dovrà procedere alla votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2023.

Al termine dell’assemblea per i soci Sel sarà l’occasione di vivere un momento di festa in compagnia, sempre al Rifugio Rocca Locatelli si terrà il pranzo sociale.