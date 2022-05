Sul Sentiero del Viandante alla scoperta del wild food con Donatella Polvara

Applausi per il docufilm che racconta storie e tradizioni del nostro territorio

“Il territorio offre un patrimonio inestimabile che è nostro dovere valorizzare e far conoscere”

LECCO – Molto più di un semplice cammino lungo il Sentiero del Viandante, ma un vero e proprio incontro di culture e tradizioni attraverso il cibo. Donatella Polvara, biologa nutrizionista, ha presentato il docufilm “Un trekking alla scoperta del wild food” nell’ambito della rassegna Monti Sorgenti.

“Il documentario, nato per pura passione, parla delle tradizioni lariane e del cibo tra presente e passato – ha detto Donatella Polvara -. Il territorio offre un patrimonio inestimabile, paesaggi mozzafiato che è nostro dovere valorizzare e mostrare non solo a Lecco ma in tutto il mondo”.

“Quando Donatella, qualche mese fa, mi ha anticipato questo suo sogno sono rimasto colpito dalla possibilità di unire la bellezza del nostro paesaggio con la possibilità di star bene con se stessi – ha detto l’assessore del comune di Lecco Giovanni Cattaneo -. Il nostro territorio può davvero essere un punto di riferimento. E Donatella Polvara, una scienziata della nutrizione, può aiutarci a guardare in modo nuovo al nostro territorio. Ti ringrazio per questa intuizione”.

Un documentario che, seguendo un’antica via di comunicazione, entra nel cuore delle nostre tradizioni e delle nostre vicende dando voce a esperti di montagna, medici, alpinisti, ma anche ai pescatori che ancora oggi non sono solo custodi di un mestiere antico che non è cambiato nei secoli, ma anche dell’ambiente che conoscono in maniera intima.

“E’ una cosa tipica delle nostre montagne dove, in poche centinaia di metri, si raccoglie una densità di storie e vicende che è impressionante – ha detto lo storico Alberto Benini -. Una densità che è moltiplicata dal fatto che queste montagne si guardano dirimpetto svelando aspetti ogni volta differenti”.

Sul palco di Teatro Invito, mercoledì sera, anche il regista Mirko Sotgiu e Nicoletta Favaron (aiuto regia), oltre al pescatore Nicolò Concari, il dottore forestale Ersaf Sergio Poli e Giuliano Maresi alpinista che ha riscoperto il tratto del Viandante tra Lecco e Abbadia.

“Un’esperienza pazzesca – ha detto Nicoletta Favaron -. Donatella e il suo credere tantissimo in questo progetto sono stati la nostra guida. Questo docufilm vuol essere anche una ‘puntata pilota’ di una serie di storie che raccontano il Sentiero del Viandante, stasera lanciamo anche questo messaggio perché investire sul nostro territorio credo sia l’investimento migliore”.

I saluti finali sono stati affidati alla presidente del Cai Lecco Adriana Baruffini: “Confesso che non mi aspettavo un lavoro di questo livello, complimenti a Donatella – ha detto -. Voglio ringraziare il pubblico, ma soprattutto la squadra che si è impegnata nell’organizzazione di questa 11^ edizione di Monti Sorgenti a partire dal coordinatore Emilio Aldeghi che ha fatto un grandissimo lavoro. Una rassegna che ha raggiunto un livello qualitativo molto alto. Grazie a tutti”.

Ultimo appuntamento lecchese della rassegna Monti Sorgenti prima della serata finale in programma oggi, giovedì 19 maggio ore 20.30, al PalaMonti di Bergamo (via Pizzo della Presolana, 15) organizzato dal Cai Lombardia. Doppio appuntamento con il convegno “Montagna, la forza della passione” con il Dott. Mario Milani, la Dott.ssa Anna Frigerio, l’Avv. Vincenzo Torti, la guida alpina Alessandro Gogna e inaugurazione della mostra “Il soccorso alpino nell’Ottocento”.