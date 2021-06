Un chiodo in testa, la storia di Delfino Formenti in un documentario

Grazie al suo lavoro centinaia di persone possono arrampicare sulle falesie del territorio

“Vogliamo mostrare quanto lavoro c’è per attrezzare una falesia e sensibilizzare gli arrampicatori al rispetto della parete e dell’ambiente”

LECCO – Massimo Colombo è un fotografo professionista, camminatore in montagna e da poco appassionato di arrampicata. Una sera, nella sede del Cai, assiste alla presentazione con diapositive del lavoro di Delfino Formenti, Delfix, un vero e proprio artista delle pareti. Lui sistema falesie, le attrezza, disegna vie di arrampicata (oltre a ripulire i sentieri e le piazzole alla base delle falesie)… grazie al suo lavoro centinaia di persone possono arrampicare nel territorio di Lecco. Massimo trova questa storia interessante e decide di fare un breve documentario (ecco il trailer). L’intento è far capire agli arrampicatori quanto lavoro c’è dietro alla preparazione di una falesia, valorizzare la bellezza del territorio montano e divulgare il rispetto che bisogna avere per la natura.

L’obbiettivo

Un chiodo in testa, questo il nome del progetto che si propone di realizzare un breve documentario (15-20 minuti) in grado di valorizzare il territorio montano lecchese e sensibilizzare gli arrampicatori sulla necessità del rispetto della parete e dell’ambiente in generale. Questo attraverso la storia di Delfino Formenti che da una vita si impegna per creare e soprattutto mantenere arrampicabili centinaia di falesie nel nostro territorio.

Obiettivo finale farlo partecipare a quanti più concorsi possibili oltre che utilizzarlo in serate di sensibilizzazione.

“Stiamo predisponendo il documento per avere il patrocinio del Cai e stiamo contattando tutti i brand che si occupano della montagna, perché crediamo che per questo tema l’unione sia veramente una forza. Tecnicamente invece tra giugno e luglio gireremo le scene mancanti. Per poi questo autunno farlo partecipare a più concorsi possibili. Il ricavato verrà utilizzato per le produzione del documentario ma anche per sostenere le spese di Delfino. Ci siamo tuffati in questa avventura e abbiamo bisogno di aiuto per realizzarla. Ci date una mano a raggiungere in numero di persone maggiore?”

Il video è realizzato dal fotografo Massimo Colombo insieme a Nicola Rota, regista e produttore video, e Simona Pozzoni, montatrice.