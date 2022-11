Mandello va “In capo al mondo” con Walter Bonatti

Uno spettacolo al De André in occasione della Giornata internazionale della montagna

Raccontati imprese, successi e sconfitte del grande alpinista, in una rappresentazione che ne ripercorre l’intera esistenza

MANDELLO – Carlo Mauri, grande alpinista lecchese, diceva “l’avventura, l’amore e l’arte sono le tre cose che fanno battere il cuore”: tutte esperienze queste che hanno riempito la vita di Walter Bonatti, un eroe del nostro tempo la cui storia sarà raccontata al teatro De André di Mandello con lo spettacolo teatrale “In capo al mondo. In viaggio con Walter Bonatti”, in programma venerdì 2 dicembre alle ore 21.

In occasione della Giornata internazionale della montagna, l’assessorato alla Cultura propone una rappresentazione dove si racconta l’epoca degli alpinisti pionieri, priva di grandi sponsor e mezzi tecnologici. In particolare, saranno ripercorse le scalate di Bonatti del Dru, del Cervino, del Gasherbrun IV°, i successi internazionali, ma anche le sconfitte come la tragedia del Monte Bianco e quella sfiorata del K2, fino ad arrivare al passaggio dall’esplorazione in verticale a quella in orizzontale.

“In capo al mondo. In viaggio con Walter Bonatti” regala il fascino dell’avventura e delle conquiste, le esplorazioni nella natura selvaggia, ma è soprattutto un omaggio alla montagna. La narrazione si accompagna alla musica dal vivo e alla proiezione di immagini spettacolari che ci immergono nelle imprese di Bonatti.