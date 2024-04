Osnago: il 20 il torneo di burraco con FareSalute

Torneo di burraco con FareSalute il 20 aprile a Osnago

OSNAGO – Ritorna il classico appuntamento con il torneo di burraco promosso dall’associazione FareSalute. L’appuntamento è per sabato 20 aprile alle scuole elementari di Osnago, in via Matteotti, lato palestra.

Il programma dell’iniziativa prevede la registrazione alle 17 con l’inizio del torneo alle 17.30. La quota di iscrizione è di 15 euro a persona. E’ prevista la presenza di un arbitro federale.

Per iscrizioni contattare dalle 17 alle 19 Luisa 329 5613579, oppure Maria Grazia 340 2250900. Il termine delle iscrizioni è fissato al raggiungimento dei 180 iscritti. E’ previsto un omaggio di benvenuto e un ricco buffet.