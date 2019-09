Servizio Civile Nazionale: sei volontari al Comune di Lecco

LECCO – Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando per la selezione di 39.646 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero. Nell’ambito del bando nazionale, il Comune di Lecco ha attivato due progetti per la selezione di 6 volontari: 4 persone saranno destinate al progetto “Famiglie al nido: dall’inclusione alla partecipazione” presso gli asili nido Arcobaleno e L’Arca di Noè e 2 al progetto “dIGLecco e partecipa” presso il servizio giovani – Informagiovani.

Il bando è aperto ai ragazzi dai 18 ai 28 anni: gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 di giovedì 10 ottobre 2019.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere riconosciuto dal sistema accedendo esclusivamente conSPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’ Ufficio Nazionale per il Servizio Civile o contattare il coordinamento comunale Servizio Civile Nazionale telefonando al numero 0341 481412 oppure al numero 366 6586381.