Pallamano: festa di Natale per l’Hc San Giorgio Molteno

La festa di Natale si è tenuta domenica 17 dicembre

Il grazie agli sponsor che rendono possibile il progetto della continua crescita del settore giovanile sino al roster della prima squadra

MOLTENO – Si è svolta domenica 17 dicembre, al ristorante Pane Trita di Costa Masnaga co-sponsor del sodalizio moltenese, la cena di Natale della società Handball Club San Giorgio Molteno. All’invito hanno risposto oltre 220 persone, tra cui soci, dirigenti, atleti (dai pulcini ai giocatori della Serie A Silver) insieme alle loro famiglie.

In un clima festoso e conviviale, alla cena è seguito un breve discorso del presidente della società lecchese Marco Ratti, che ha ringraziato e augurato buone feste a tutti i partecipanti, rivolgendo inoltre dei meritati complimenti ai giocatori della Serie A Silver per l’ultima vittoria in trasferta contro il Lions Teramo.

La serata si è conclusa con una bellissima tombolata, ricca di premi gentilmente offerti dal Main Sponsor Salumificio Fratelli Riva Molteno dal Centro Polidiagnostico Cab di Barzanò, con il quale la società moltenese ha intrapreso una nuova collaborazione da questa stagione.

Dal direttivo della società arriva “un doveroso ringraziamento a tutto il pool di sponsor dell’ H.C. San Giorgio Molteno (visibili sul sito www.hcmolteno.it) che sostengono l’ambizioso progetto del sodalizio moltenese, per la continua crescita del settore giovanile sino al roster della prima squadra. Infine, ma non per ultimo, uno speciale augurio a tutti i fantastici tifosi che sostengono sempre più numerosi il team del Salumificio Riva Molteno in Serie A Silver. Dall’H.C. San Giorgio Molteno, auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti voi”