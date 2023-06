Lecco. Lo spettacolo dei fuochi d’artificio dal San Martino

LECCO – La magia dei fuochi d’artificio sul lago ripresa…dall’alto della montagna. In questa galleria fotografica riviviamo lo spettacolo pirotecnico che domenica sera ha chiuso la Festa di Lecco da una prospettiva speciale. In tanti hanno infatti scelto di gustarsi lo show di luci e colori dalle montagne che circondano la città. Giacomo Perucchini, che ringraziamo per le fotografie, ha immortalato i fuochi artificiali dalla falesia della Pala del San Martino, cogliendo il teatro naturale lecchese in tutto il suo splendore.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA