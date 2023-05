Elezioni 2023. Ballabio dà fiducia a Bussola, rieletto sindaco: “Sarò sindaco per 5 anni”

Sconfitto lo sfidante di centro sinistra Tranquillo Doniselli

Bussola: “La scorsa volta le mie parole furono: ‘Sarò il sindaco di tutti’, questa volta dico: ‘sarò il sindaco per cinque anni’ “

BALLABIO – C’è chi nell’entourage della civica “Orgoglio Ballabiese” rubando le parole ad una nota canzone dichiara: “era già tutto previsto”. Sostenuto dal gruppo di centro destra, Giovanni Bruno Bussola è stato rieletto sindaco con 1.333 voti (63,99%) contro i 750 raccolti dallo sfidante Tranquillo Doniselli (36,01%).

Una rielezione che lo stesso Bussola accoglie con grande entusiasmo esordendo con ironia: “La scorsa volta le mie parole furono: ‘Sarò il sindaco di tutti’, questa volta dico: sarò il sindaco per cinque anni‘”.

Una vittoria che spazza via il recente passato e consente a Bussola e al suo gruppo di guardare avanti e di riprendere ciò che si era interrotto con il Commissariamento: “Voglio ringraziare tutti i ballabiesi che mi hanno ridato fiducia. Abbiamo trascorso un anno difficile costellato da problemi e ora finalmente ricominciamo a lavorare. Il merito è di tutta la squadra che i cittadini hanno scelto insieme al programma, quindi da domani siamo pronti a rimboccarci le maniche”.

Tra le fila degli sconfitti, Luca Volpe e Manuela Deon della civica di centro sinistra “Ballabio Futura” che ha sostenuto la candidatura di Tranquillo Doniselli, commentano così l’esito elettorale: “Posta la minor affluenza rispetto alle passate elezioni, probabilmente non siamo riusciti a far passare determinati messaggi. Comunque noi non ci fermiamo. Siamo un gruppo compatto e unito e andiamo avanti. Continueremo a lavorare per il paese nel nostro ruolo di opposizione”.

Il nuovo consiglio comunale

Per la lista Orgoglio Ballabiese, al fianco del sindaco Giovanni Bussola, entrano in Consiglio Comunale i candidati Paola Crotta (86 preferenze), Gianluca Meles (69), Giuseppina Lombardini (68), Carlo Brivio (60), Barbara Crimella (42), Roberto Sala (28), Fabio Ripamonti (21), Lorenzo Bruno Teruzzi (21).

All’opposizione la lista Ballabio Futura, con il candidato sindaco sconfitto Tranquillo Doniselli, i candidati consiglieri eletti Manuel Tropenscovino (73 preferenze), Manuela Deon (55 ) e Luca Volpe (52).