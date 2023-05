Calolzio. Dal mondo della scuola una lettera aperta ai tre candidati sindaco

I genitori del consiglio d’istituto del comprensivo chiedono un impegno al futuro sindaco

CALOLZIOCORTE – I genitori del consiglio d’istituto del comprensivo di Calolziocorte hanno inviato una lettera aperta ai candidati sindaco in vista delle elezioni dei prossimi 14-15 maggio. Ecco la missiva indirizzata a Diego Colosimo (Cambia Calolzio), Marco Ghezzi (Centrodestra Unito), Sonia Mazzoleni (Calolziocorte BeneComune) in cui si chiede come impegno un dialogo fattivo con il mondo della scuola.

“In rappresentanza dei genitori del Consiglio d’Istituto del Comprensivo di Calolziocorte, chiediamo un impegno ai candidati sindaci che si presenteranno alle elezioni dei prossimi 14-15 maggio affinché avviino un dialogo fattivo con gli organi dell’Istituto Comprensivo volto al miglioramento del servizio scolastico. Un dialogo aperto, incentrato sugli interessi di bambini e ragazzi, futuri protagonisti della nostra Città e, più in generale, del nostro Paese. Non vogliamo soffermarci su quanto fatto o non fatto negli anni trascorsi, ci interessa guardare avanti: a partire dal 16 maggio chiediamo un impegno preciso a tutti i candidati.

L’Istituto Comprensivo è comunità educante importante: sono oltre 1.000 gli alunni residenti che frequentano le scuole. Auspichiamo quindi un’Amministrazione Comunale che inquadri in precisi e strutturati momenti di confronto con la Dirigenza Scolastica e il Consiglio d’Istituto la progettazione del futuro delle sue scuole. A fronte di risorse sempre più limitate e di difficoltà crescenti, tra il Comune e la Scuola ci aspettiamo un approccio dialogante, collaborativo, teso alla soluzione dei problemi quotidiani di insegnanti e studenti e alla semplificazione delle procedure amministrative; ci auguriamo per esempio che la predisposizione del Piano Diritto allo Studio annuale sia un momento di confronto e di dialogo tra i due enti – ovviamente nel rispetto delle rispettive autonomie – per individuare progetti e investimenti qualificanti, pieni di significato. Si tratta di un esempio, perché i temi da affrontare sarebbero numerosi.

Auspichiamo la creazione di reti di comunità al fine di prevenire il disagio sociale e le devianze e di promuovere una cittadinanza giovanile integrata e propositiva.

A livello amministrativo, ci auguriamo un rapporto collaborativo tra gli uffici comunali e quelli dell’Istituto Comprensivo; in questo caso non possiamo esimerci dal riportare la conoscenza di momenti di incomprensione tra le due realtà.

Venendo ai problemi quotidiani, ci piacerebbe che l’acqua calda fosse disponibile nei rubinetti di tutti gli edifici e che i bagni fuori uso fossero riparati in tempi brevi, che la carta igienica a disposizione degli alunni non debba essere lasciata sul pavimento per mancanza di portarotoli, che armadi e banchi vengano ammodernati, che gli ambienti didattici e amministrativi possano essere più accoglienti: si tratta di esempi eclatanti di necessità elementari, cui mettere riparo con necessari e tempestivi investimenti.

Le famiglie non si sono mai tirate indietro quando c’è stata la necessità di supporto alla scuola, anche a livello economico: oltre al contributo volontario – prassi ormai consolidata in qualsiasi realtà italiana – e alle sporadiche raccolte fondi, nella sponsorizzazione dei progetti “qualificanti” dell’Istituto vogliamo sottolineare il fondamentale supporto dell’Associazione “Ali per la scuola”, fondata proprio dai genitori degli alunni.

Vorremmo che anche voi candidati foste fattivamente convinti della necessità di supportare la scuola in tutte le sue esigenze, come peraltro avviene in tantissimi paesi e città, a partire proprio da quelle più vicine a Calolziocorte e incluse nel territorio di competenza dell’Istituto Comprensivo.

Una scuola moderna, inclusiva, che propone iniziative condivise e dall’importanza riconosciuta a livello territoriale, è il fiore all’occhiello di ogni Amministrazione: vi chiediamo di controfirmare questa nostra lettera aperta, a titolo di dichiarazione d’intenti, affinché chiunque, tra voi, sarà investito della responsabilità di governare il Comune nei prossimi cinque anni, dia la dovuta e necessaria attenzione alle esigenze dell’istituzione scolastica”.

I genitori del Consiglio d’Istituto del Comprensivo di Calolziocorte

Luca Bonacina

Saverio Poppa

Andrea Ronzoni

Stefania Cattaneo

Clara Valsecchi

Sara Gelmini

Francesca Milani

Rossana Rotasperti