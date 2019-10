Elezioni a Lecco. Forza Italia si prepara. “Ascolto dei cittadini e confronto con gli alleati”

Incontri con gli stakeholder, ascolto dei cittadini e confronto con gli alleati

Forza Italia: “Il manifesto elettorale dovrà riportare al centro i lecchesi”

LECCO – Riunione del direttivo cittadino di Forza Italia, nella serata di ieri, sotto la guida del coordinatore Provinciale Davide Bergna, del commissario cittadino Pietro Galli e del Consigliere regionale Mauro Piazza per stabilire i primi passi operativi in vista delle prossime elezioni amministrative di Lecco in cui la lista di Forza Italia “sosterrà il candidato Sindaco della coalizione di Centrodestra”.

“Inizieremo dall’ascolto dei cittadini replicando il successo dei gazebo che abbiamo svolto negli scorsi mesi per continuare a raccogliere idee, progetti e segnalazioni per la Lecco del futuro” dichiarano i componenti del direttivo cittadino di Forza Italia.

“Parallelamente realizzeremo incontri tematici con gli stakeholder e i corpi intermedi della città -spiegano gli azzurri- per evitare di commettere e replicare gli errori fatti in questi 10 anni di malgoverno dalla giunta Brivio”.

“Alla fine di questo processo di ascolto, a seguito di un confronto con gli alleati” continuano i forzisti “scriveremo il manifesto elettorale dando un ritorno ai lecchesi, i veri protagonisti della nostra città che troppo spesso sono stati in questi anni inascoltati dalla sinistra”.

“Siamo alla ricerca di persone che si vogliono mettere a disposizione per partecipare alla costruzione della Lecco del domani, perché Lecco merita di più. Chiunque fosse interessato può scrivere alla mail : leccomeritadipiu@gmail.com” concludono i militanti azzurri.