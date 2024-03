Hub dei bus e sentenza del Tar, l’opposizione: “Si valuti comunque una soluzione alternativa”

Lecco Merita di + e Lecco Ideale intervengono dopo la sentenza del Tar sul ricorso presentato dai condomini

“Speriamo comunque che l’amministrazioni valuti soluzioni alternative all’esproprio”

LECCO – “Invitiamo il sindaco nuovamente e fermamente a valutare la soluzione alternativa all’esproprio di cui si è già detto”. Lo fa sapere il gruppo di minoranza Lecco Merita di + e Lecco Ideale in seguito alla sentenza del Tar Lombardia che ha reso inammissibile il ricorso presentato dai residenti del condominio di via Balicco in merito al terminal dei bus (leggi qui).

“Chiariamo ai cittadini che in realtà la sentenza del Tar ben si è guardata dal confermare la correttezza dell’operato della giunta, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso presentato da alcuni condomini. Il provvedimento impugnato non era per sua natura impugnabile in quanto mero atto endoprocedimentale e preliminare e non certamente perché corretto – continuano dalla minoranza – La correttezza dell’operato della Giunta non è minimamente stata presa in considerazione, circostanza che invece diverrà di rilievo se l’amministrazione, anziché valutare le soluzioni alternative e migliorative proseguirà nell’iter finalizzato all’esproprio senza tenere conto degli interessi dei condomini”.