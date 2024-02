Lecco. Mauro Piazza: “5,6 milioni di euro per la cultura in Lombardia”

Regione Lombardia investe sulla cultura: focus su giovani, identità locali e Olimpiadi 2026

“Si intende valorizzare progettualità che incentivino e supportino i giovani”

LECCO – La giunta regionale ha approvato, su proposta dell’Assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, la delibera sui criteri e le modalità per l’assegnazione di contributi a sostegno di soggetti che operano nel campo delle attività e dei beni culturali al fine di sostenere attività culturali, manifestazioni ed eventi di promozione educativa e culturale.

In particolare, si intendono sostenere progetti relativi alla promozione educativa e culturale, musei, biblioteche, archivi storici, riconoscimenti Unesco, aree e parchi archeologici non statali, patrimonio immateriale, itinerari culturali, cammini, patrimonio culturale diffuso, promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema. Potranno accedere ai contributi i Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane, enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato che operino in ambito culturale senza fine di lucro per sostenere attività culturali, manifestazioni ed eventi di promozione educativa e culturale.

Le risorse per la concessione dei contributi ammontano complessivamente a € 5.661.000 suddivisi nei seguenti ambiti: € 1.080.000 per la concessione dei contributi di promozione educativa e culturale, € 2.320.000 per la concessione di contributi a favore di istituti e luoghi della cultura (biblioteche e archivi storici, musei, patrimonio immateriale, riconoscimenti Unesco, aree e parchi archeologici non statali, itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso), € 800.000 per la concessione di contributi per la promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema, € 1.461.000 per la concessione di contributi ai soggetti partecipati da Regione Lombardia.

“Regione Lombardia, in coerenza con gli indirizzi del Programma Triennale per la Cultura 2023-2025, intende valorizzare iniziative che stimolino lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione, con l’obiettivo di rendere la cultura uno strumento di aggregazione, di rivitalizzazione dei territori e delle comunità – spiega il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza -. Si intende valorizzare progettualità che incentivino e supportino i giovani nella fruizione del patrimonio culturale e/o nell’esercizio di attività culturali e che valorizzino le identità culturali lombarde in ogni loro forma, ivi comprese le iniziative relative alle differenti espressioni artistiche della lingua lombarda nelle sue varietà locali e che sviluppino azioni, iniziative ed eventi per arricchire l’evento Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Questo provvedimento dimostra l’attenzione che c’è da parte della Giunta regionale lombarda per chi fa cultura e anche la nostra provincia offre variegati tesori locali e interessanti opportunità con le nostre realtà museali che sono certo coglieranno questa occasione”.