Niente tagli al trasporto pubblico, il sindaco: “Buona notizia”, poi replica a Zamperini

“La questione relativa ai possibili tagli ai finanziamenti del trasporto pubblico non l’ha inventata il sindaco. E’ arrivata una comunicazione a firma dell’agenzia di trasporto, che è regionale”

LECCO – “Una buona notizia diversamente dalla quale ne avrebbero fatto le spese i cittadini”. Così il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni dopo aver saputo della decisione del Consiglio di Stato che ha accolto la richiesta di “sospensiva” da parte di Regione Lombardia grazie alla quale non ci saranno tagli per le società di Trasporto Pubblico Locale.

“E’ un ‘cerotto’ indispensabile, una pezza che, va ricordato, copre i prossimi due mesi, quelli di novembre e dicembre, a garanzia di un servizio il quale, come si è stato evidenziato anche recentemente e come sottolineato da più sindaci, manifesta comunque carenze (Vedi Articolo). Senza dimenticare che con l’aumento dei costi carburante, i ricambi per i mezzi, i parametri di riferimento applicati da Regione Lombardia per i rimborsi chilometrici alle aziende di trasporto pubblico sono ferme al 2016″.

A fronte di tutto ciò il sindaco Gattinoni si auspica che “se la strategia adottata da Regione Lombardia è veramente quella di ampliare il servizio di trasporto pubblico, vorrà dire che sarà necessario spostare risorse sul trasporto ferroviario e su gomma con particolare attenzione a quelle zone, come la nostra, caratterizzata da un territorio ramificato. Questo lo potremo vedere nel bilancio che verrà presentato per il 2024”.

L’ultima riflessione da parte del primo cittadino di Lecco è rivolta al consigliere regionale Giacomo Zamperini (FdI) il quale ha sostenuto che Gattinoni e il PD hanno “agitato in modo pretestuoso spauracchi con parole non calibrate”.

“Zamperini – replica Gattinoni – dovrebbe sapere che la questione relativa ai possibili tagli ai finanziamenti del trasporto pubblico non l’ha inventata il sindaco. In Comune è arrivata una comunicazione a firma dell’agenzia di trasporto che è regionale, la quale ci segnalava appunto che a fronte del contenzioso in essere veniva chiesta una riprogrammazione delle corse a fronte proprio dei tagli che avrebbero dovuto applicare dal 1° novembre. Tagli fortunatamente scongiurati con questa buona notizia”.