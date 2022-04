Riceviamo e pubblichiamo la lettera dei consiglieri comunali di Lecco Merita di Più (Forza Italia)

“Il nuovo brand ci ha sconvolti sì, ma per le modalità e il mancato coinvolgimento degli operatori e della città”

LECCO – “La novità del giornata è stata la presentazione del nuovo brand della città per la promozione turistica di Lecco in Italia, Europa e tutto il mondo. La lettura di questa notizia sulla stampa locale non solo ci ha stupiti, ma ci ha anche lasciati un po’ sconvolti!

Ma non ci ha sconvolto saperlo dai giornali invece che dalla voce dell’assessore in commissione, dato che questo è ormai il modus operandi dell’amministrazione al quale ci siamo abituati da due anni a questa parte.

Non ci ha sconvolto neppure il mancato coinvolgimento delle realtà turistiche e degli studi di marketing locali per la costruzione del brand: come è risaputo, a Savona (da dove viene il team di esperti) si cresce a Pane, Resegone e Promessi Sposi!

Non ci ha sconvolto nemmeno il logo presentato, d’altra parte è semplicemente la scritta LECCO, quindi non ci pare ci sia nulla da dire se non che il “gatto” ha partorito un topolino.

Ci ha invece sconvolto il sondaggio partecipativo, presentato in pompa magna mezzo stampa. Abbiamo aperto con trepidazione il link, speranzosi di essere coinvolti e ascoltati almeno tramite questo strumento (a differenza di come avviene in aula consiliare), ma abbiamo scoperto solo DUE domande striminzite (alla faccia della partecipazione) : una sul colore (!!!) del logo e una sul completamento dello slogan (già scelto praticamente nella sua quasi totalità).

Per dirla con una frase celebre di un noto politico particolarmente seguito dal nostro sindaco… FIRST REACTION? SHOCK!”

Emilio Minuzzo

Simone Brigatti

Giovambattista Caravia

Lecco Merita di Più