Sicurezza nelle stazioni, Zamperini (FdI): “30mila euro per la tutela di cittadini e turisti”

Dalla Regione finanziamenti da 30 mila euro per i servizi straordinari di pattugliamento

“Piazza Stazione merita di tornare ad essere un luogo sicuro e pulito”, commenta Zamperini

LECCO – Da Regione Lombardia 30 mila euro per promuovere la sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie e garantire il controllo nei centri urbani attraverso l’attivazione di un servizio straordinario di pattugliamento da parte della Polizia Locale e di controllo nelle stazioni, specie quelle sprovviste di presìdi della Polizia Ferroviaria lungo la tratta della Provincia di Lecco.

La sottoscrizione dell’accordo consentirà di incentivare, in continuità con le politiche regionali, sinergie operative per la sicurezza urbana, nonché lo scambio di esperienze professionali e crescita per gli operatori di polizia locale dei comuni coinvolti.

L’accordo tra Prefettura di Lecco, Regione Lombardia e Trenord, prevede lo svolgimento di specifici servizi, volti al controllo ed al contrasto di atti vandalici e altri comportamenti che ingenerano insicurezza diffusa nella popolazione in particolare nelle aree limitrofe alle stazioni. Numerosi i casi di violenza e inciviltà segnalati dalle associazioni dei passeggeri e dai mezzi di comunicazione, che si verificano, soprattutto nelle ore serali, sia sui treni che nelle aree limitrofe alle stazioni.

“Gli ottimi risultati dello scorso anno – ha affermato Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza – ci hanno spinto a riconfermare l’accordo per il 2023. Migliorare la sicurezza nelle stazioni e nelle aree limitrofe, troppo spesso in balia di delinquenti, è per il mio assessorato una priorità. Per questo puntiamo ad estendere il protocollo ‘Stazioni sicure’ a tutte le province lombarde”.

Grazie al protocollo i Comandi di Polizia locale del territorio potranno svolgere servizi coordinati di controllo nelle aree delle stazioni ferroviarie, spesso teatro di aggressioni, rapine, vandalismi e altri reati.

Regione Lombardia finanzierà con 30.000 euro, fino a dicembre, le Polizie locali dei Comuni aderenti che svolgeranno servizi di controllo in forma coordinata e in sinergia con le altre Forze dell’ordine. Oltre a Lecco, Comune capofila, gli altri 26 Comuni aderenti all’intesa sono: Airuno, Bellano, Brivio, Bulciago, Calco, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Civate, Colico, Costa Masnaga, Dervio, Dorio, Galbiate, La Valletta Brianza, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Molteno, Montevecchia, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Rogeno, Santa Maria Hoè, Valmadrera.

I dati del 2022

Grazie al precedente protocollo che ha riguardato il periodo maggio – dicembre 2022 nel lecchese, sono stati effettuati 180 servizi di Polizia locale. In totale identificate 3.500 persone, controllati oltre 2.500 veicoli e accertate 220 violazioni al codice della strada. Sono stati inoltre organizzati 260 posti di controllo per servizi di Polizia stradale.

“Per quanto riguarda l’accordo approvato oggi – ha concluso l’assessore regionale alla Sicurezza – in particolare, mi preme ringraziare la Polizia locale di Lecco che, come fatto nel 2022 con grande impegno, si attiverà, con tutti i Comuni della provincia per dare supporto e fattiva collaborazione agli agenti del luogo. Considerando la caratteristica del territorio lecchese con la presenza di Comuni molto piccoli, a volte sguarniti di adeguate forze di Polizia locale, la sinergia con il Comando di Lecco è stata e sarà fondamentale”.

Le dichiarazioni del consigliere Zamperini

“Esprimo grande soddisfazione per questa misura attraverso la quale Regione Lombardia dimostra ancora una volta attenzione verso il nostro territorio”, dichiara il Consigliere Regionale lecchese, Giacomo Zamperini. “Con questo piccolo intervento, si andrà ad incrementare il presidio delle Forze dell’Ordine a tutela di tutti coloro che quotidianamente fruiscono della stazione ferroviaria e delle aree limitrofe ad essa. Piazza Stazione merita di tornare ad essere un luogo sicuro e pulito. Per troppo tempo abbiamo assistito inermi ad episodi di degrado, violenza, microcriminalità ed aggressioni, perpetrati molto spesso, ad opera di gruppi composti da giovani e giovanissimi, prevalentemente di origine straniera, ai danni di loro coetanei, di turisti e di incolpevoli cittadini lecchesi. In passato ho sollevato più volte il problema chiedendo un presidio permanente delle forze armate in stazione, come già avviene con successo nella città di Como, attraverso la missione “Strade Sicure”.

Ringrazio l’Assessore alla Sicurezza, Romano La Russa per questi efficaci interventi in favore del nostro territorio. Prevenzione, tutela dell’incolumità e lotta alla criminalità sono e devono continuare ad essere priorità assolute, a Lecco come in tutta la Lombardia. Un sentito è doveroso ringraziamento va anche alla Polfer ed alle Forze dell’Ordine, che quotidianamente lavorano per garantire la nostra sicurezza, così come al Comune di Lecco, ente capofila assieme ad altre amministrazioni locali interessate dalla presenza di stazioni”, conclude il consigliere Zamperini.