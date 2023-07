Mandello. Ex area campeggio, Casa Comune: “Silenzio anche dall’Autorità di Bacino…perché non risponde?”

Dopo tre lettere inviate senza riscontro, il gruppo politico e consiliare di minoranza si rivolge all’ente

“Non è più accettabile questa opacità istituzionale, non è più accettabile questo silenzio permanente”

MANDELLO – “Chi controlla i controllori? Il nostro gruppo consiliare ha scritto ben tre lettere all’Autorità di bacino dal mese di aprile 2023 a oggi (le stesse che sono state inviate a Regione, Provincia ecc.) chiedendo le verifiche di sua competenza in merito all’iter autorizzativo e all’occupazione o meno di area demaniale da parte della costruzione a lago, ma non ci è ancora giunta nessuna risposta“.

Una vicenda che ormai si protrae da quasi un mese, quella dell’ex area campeggio a Mandello (gli articoli che ricostruiscono quanto accaduto finora in fondo a questo pezzo, dal più datato al più recente ndr), che sta vedendo Casa Comune per Mandello mobilitarsi con tutte le sue forze per ricevere risposte sia dal sindaco Riccardo Fasoli che dalla maggioranza, e adesso anche dall’Autorità di Bacino in merito agli interventi (attualmente bloccati per verifiche) in via Lungo Lario e via Giulio Cesare.

“Ricordiamo che noi avremmo accertato, in base a documentazione ufficiale reperita in Comune, che parte di area demaniale è invasa dal manufatto come già ampiamente comunicato agli enti sovracomunali e alla stampa lecchese. Ora, la Provincia nella sua lettera al Comune del 28 maggio 2023, nell’affermare senza indugio la sua competenza esclusiva al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, dichiara che è stato effettuato un sopralluogo congiunto nell’area interessata, con Autorità di bacino e Soprintendenza in data 9 maggio 2023“.

Casa Comune rivolge poi una serie di interrogativi alla “fin troppo silenziosa Autorità di Bacino”, come la definisce:

“- Perché non risponde al gruppo consiliare di Casa Comune, dopo l’invio di ben tre lettere in cui si richiede anche il suo riscontro per competenza in materia?

– Che cosa ha rilevato, sempre rispetto alla propria competenza, durante il sopralluogo del 9 maggio 2023?

– Sta facendo le nuove verifiche sull’area demaniale per accertarne o meno l’avvenuta occupazione, in forza delle osservazioni, dei calcoli sui metri quadri e della documentazione fornita dal nostro gruppo consiliare? (verifiche peraltro richieste a più riprese anche dal Sindaco Fasoli)”

Il gruppo politico e consiliare non si capacita: “Ma sarà mai possibile che Regione e Provincia intervengano giustamente e puntualmente per i ruoli di loro competenza su una vicenda di questa gravità e l’Autorità di bacino non dica e non faccia nulla? Oppure lo sta dicendo e facendo ma non se ne sa nulla? E allora perché non se ne sa nulla?!”

D’ora in avanti gli occhi di Casa Comune per Mandello saranno ben puntati anche verso questo ente: “Crediamo che sia venuto il momento di aprire un’altra costante attenzione e vigilanza sull’operato, non solo del Comune, ma anche dell’Autorità di bacino. Non è più accettabile questa opacità istituzionale, non è più accettabile questo silenzio permanente, non è più accettabile questo ‘gioco’ alla continua, estenuante rincorsa alle risposte da parte di chi ha il dovere istituzionale di darle. Se in una questione urbanistica, paesaggistica pubblica e dirimente come questa – conclude – l’unica soluzione che ci resta è che si esprimano gli organi della giustizia amministrativa o della procura allora vuol dire che non esistono più anticorpi istituzionali e territoriali in grado di fare la differenza. Ed è una sconfitta per tutti”.

