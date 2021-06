Banda di ladri in manette, il plauso del sindaco di Merate ai carabinieri

Il sindaco aveva dato vita anche alla campagna contro i furti #questaècasamia

“I nostri militari oggi, finalmente, raccolgono i frutti di questo lavoro di pattugliamento e controllo durato mesi”

MERATE – “Apprendo con estrema soddisfazione e sollievo dell’importante operazione, tutt’ora in corso, dei Carabinieri della Compagnia di Merate, che ha portato al fermo di numerosi esponenti di una banda protagonista di numerosi episodi criminosi avvenuti anche sul nostro territorio”. E’ il commento rilasciato dal sindaco Massimo Panzeri dopo gli arresti messi a segno dai carabinieri della Compagnia di Merate che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 5 persone indiziate di aver messo a segno 47 furti nel Meratese.

“Episodi di cui è ancora vivo il ricordo e l’insicurezza che ha lasciato in molti cittadini purtroppo vittime di questi reati, avvenuti in particolare nelle abitazioni – sottolinea Panzeri che aveva raccolto anche la preoccupazione dei residenti dando vita alla campagna social #questaècasamia – . Sono stato sempre rassicurato sul buon esito delle lunghe indagini che hanno impegnato i nostri militari che oggi, finalmente, raccolgono i frutti di questo lavoro di pattugliamento e controllo durato mesi. In attesa di conoscere ulteriori dettagli, rinnovo il ringraziamento mio e dell’amministrazione comunale a tutti questi uomini e donne che quotidianamente lavorano giorno e notte per garantire la sicurezza di noi cittadini”.