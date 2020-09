Conferenza sindaci del Casatese: Alessandra Hofmann è il nuovo presidente

La decisione è stata presa durante la riunione del 24 settembre

Alessandra Hofmann subentra a Davide Maggioni, sindaco di Sirtori

MONTICELLO – Alessandra Hofmann, sindaco di Monticello, è il nuovo presidente dei sindaci del Casatese. Lo hanno deciso gli stessi primi cittadini durante la riunione dello scorso 24 settembre, quando è stato ratificato il subentro di Hofmann a Davide Maggioni, sindaco di Sirtori.

Quest’ultimo ha sottolineato come la Conferenza dei Sindaci negli anni sia diventata un importante punto di riferimento a livello sovracomunale, permettendo agli Enti di confrontarsi, coordinarsi, avviare nuove esperienze a vantaggio dei propri cittadini, privilegiando la collaborazione in un’ottica territoriale e permettendo di superare divisioni di tipo politico. Negli anni è cresciuta la collaborazione con la Conferenza del Meratese, allargando il confronto tra i sindaci della parte meridionale della Provincia di Lecco. Davide Maggioni ha voluto ringraziare i colleghi per la fiducia accordatagli e per aver avuto l’onore di ricoprire questo ruolo per la terza volta.

La nomina è avvenuta all’unanimità, il Sindaco Alessandra Hofmann ha accettato con entusiasmo il ruolo alla guida della Conferenza per il prossimo biennio, ringraziando per la fiducia che i colleghi hanno riposto in lei e assicurando il proprio impegno, certa anche della collaborazione degli altri Sindaci nell’affrontare le questioni che riguarderanno le scelte future per il nostro territorio.

Come Vice Presidente è stato designato Luca Cattaneo, Sindaco di Bulciago, che ha ringraziato i colleghi per la scelta e ha offerto alla neo Presidente la propria leale collaborazione.