Elezioni 2024. Progetto Osnago ha scelto il suo candidato sindaco

Si tratta di Felice Rocca, attuale assessore ai Lavori Pubblici

Il gruppo di maggioranza uscente si prepara alle prossime elezioni amministrative previste in primavera 2024

OSNAGO – Progetto Osnago ha scelto il candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative previste nella primavera 2024. Si tratta di Felice Rocca, attualmente assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Osnago.

Una scelta combattuta e non semplice quella del gruppo di maggioranza, tra due persone credibili e di grande esperienza: in ballottaggio, oltre a Rocca, anche Maria Grazia Caglio, attuale vicesindaca e assessore alla Cultura. Al termine di un confronto franco e sereno, la preferenza su Rocca, anche se entrambi resteranno nella squadra di Progetto Osnago per il prossimo mandato.

“Ancora una volta il momento del cambiamento del Sindaco ci trova preparati e nella condizione di avere candidature di alto livello, con una forte conoscenza dei meccanismi amministrativi, con importanti relazioni a livello territoriale e provinciale, con una considerevole credibilità personale – il commento del gruppo -. Ancora una volta Progetto Osnago si presenta al giudizio dei cittadini con un candidato Sindaco che è stato scelto a Osnago, così come sarà la squadra che lo affiancherà in autonomia rispetto alle segreterie dei partiti, senza condizionamenti ma pensando alla migliore proposta per il paese e per i suoi cittadini”.

Da mesi la maggioranza uscente sta lavorando in maniera partecipata e condivisa sulla costruzione del programma e della nuova squadra che si proporrà per l’amministrazione di Osnago. “Come in passato, numerosissime persone sono state ascoltate, sono state coinvolte nella rilevazione dei bisogni, sono state sollecitate a portare idee e contenuti”, fanno sapere da Progetto Osnago.

In particolare, dopo un primo percorso di ascolto cominciato a cavallo dell’estate, tra ottobre e novembre si sono tenuti quattro focus group sui seguenti temi:

– quali servizi per i bambini di Osnago 0-6 anni?

– c’è bisogno di un’Aula Studio per i giovani a Osnago? cos’altro serve?

– quali servizi per gli anziani osnaghesi? e per le badanti?

– come vivere di più il Parco del Curone a Osnago? come spostarsi su due ruote?

Un report più dettagliato è presente qui https://progettoosnago.org/2023/11/24/gruppi-di-lavorobambini-giovani-anziani-e-ambiente/.

“Progetto Osnago è una realtà che dalla nascita si occupa di temi concreti, della vita del paese, dei problemi dei cittadini, senza seguire le mode politiche del momento e gli ordini di partito. Da sempre è una garanzia di serietà e di attaccamento alla nostra terra, con radici forti e con l’apertura al nuovo, con una forte identità e con la capacità di aprirsi a un mondo che si trasforma continuamente. Dal 1995 lavoriamo per un solo progetto, Osnago“, conclude il gruppo.