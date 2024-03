Elezioni a Merate, la terza lista pronta a scompigliare le carte “rubando” assessori a Panzeri

La terza lista, guidata dall’ex sindaco Dario Perego, sarebbe praticamente pronta

Il gruppo, che potrebbe presentare il candidato il 16 marzo, avrebbe incassato il sì dell’attuale vice sindaco Giuseppe Procopio. Vicina anche l’assessore Franca Maggioni

MERATE – Giorni incandescenti sul fronte della campagna elettorale in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno, quando anche Merate sarà chiamato a rinnovare l’amministrazione comunale insieme ad altri 48 Comuni della provincia di Lecco.

A tre mesi dal voto, la situazione sembra a dir poco effervescente. Se sul fronte del centrosinistra infatti la lista ViviAmo Merate ha rotto da tempo gli indugi presentando già il proprio candidato sindaco Mattia Salvioni in piazza e iniziando la campagna di ascolto in giro nelle frazioni, sul fronte del centrodestra la situazione sembra decisamente più complicata. A dispetto di quanto potesse sembrare in un primo momento, la terza lista sta prendendo sempre più piede, incassando l’adesione di diversi esponenti del mondo politico, con ruoli di primo piano ricoperti anche ora.

Sembrerebbe infatti che il gruppo, che proporrebbe come candidato sindaco l’ex primo cittadino Dario Perego (1994 -2004) e che vede in cabina di regia l’ex sindaco Andrea Massironi, sia riuscito a far breccia in alcuni attuali amministratori, tra cui il vice sindaco Giuseppe Procopio, intenzionato, in qualità di delegato all’Urbanistica, a chiudere, entro la fine del mandato, l’approvazione della variante al Pgt.

Non solo. La formazione, il cui nome è al momento ancora top secret, anche se secondo indiscrezioni, conterrà sicuramente la dicitura al centro, potrebbe incassare, nel giro di poco, anche il sì dell’assessore al Welfare Franca Maggioni che dovrebbe sciogliere le riserve nei prossimi giorni, optando tra l’abbandono dell’arena politica oppure una ricandidatura, ma non con Panzeri. Che corre quindi seriamente il rischio di vedere due dei suoi assessori “arruolati” nella lista contrapposta.

Due se non tre, visto che, nel vortice delle indiscrezioni e dei sussurri, è finito anche Fabio Tamandi: l’assessore all’Ambiente, dato come esponente di Forza Italia (seppur non tesserato), appare in seria difficoltà dopo le esternazioni del suo partito, pronto a sostenere la candidatura di Perego, sindaco forzista nel 1994.

A Panzeri non resta quindi che l’appoggio della Lega (o di quello che rimane visto che la stessa Maggioni era data in quota Carroccio) e di Fratelli di Italia, partito in cui risultano iscritti gli assessori Fiorenza Albani e Alfredo Casaletto e la consigliera Norma Maggioni. Sempre che i meloniani non decidano di puntare i piedi, provando a chiedere a Panzeri di fare un passo indietro alla luce dei metri guadagnati, giorno dopo giorno, dalla terza lista che sarebbe in procinto di presentare il candidato sindaco sabato 16 marzo.