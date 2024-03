Elezioni, Cristina Citterio si ricandida: “Il nostro sì per Lomagna”

La sindaca uscente Cristina Citterio ha sciolto le riserve

Sarà alla guida di Impegno Civico con lo slogan “Diciamo sì”

LOMAGNA – La sindaca uscente Cristina Citterio pronta a ricandidarsi e a provare il bis alla guida dell’attuale lista di maggioranza Impegno civico. Nelle scorse ore, la prima cittadina uscente ha infatti sciolto le riserve dando la disponibilità a presentarsi nuovamente come candidato sindaco alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Eloquente il messaggio diffuso dal gruppo di maggioranza che, per confermare la presenza alle comunali, ha coniato lo slogan “Diciamo sì”.

“Siamo certi che valga la pena rimetterSi con competenza a disposizione di un progetto più grande e più ampio, ognuno con le proprie proposte, il proprio sapere, il proprio voler fare e il proprio tempo – precisano da Impegno civico -. Diciamo sì perché il gruppo mantiene componenti storici, ma è arricchito e stimolato da persone nuove ed entusiaste, disponibili a far parte della squadra. Altri potranno ancora dire il loro sì nelle prossime settimane. Diciamo sì perché dire si attiva lo sguardo positivo e costruttivo che vogliamo avere sempre nell’affrontare le sfide, con la voglia e con la forza di cercare soluzioni posSIbili. Diciamo sì con la concretezza di chi conosce il limite, ma non si ferma e

procede oltre gli ostacoli. Diciamo sì perché mettiamo un si riflessivo in tante azioni che vogliamo per il paese: una Lomagna che prima di tutto si vuole bene, si valorizza, si conosce, si riconosce, si sorride e si cura delle persone e degli spazi, per conservarli e per migliorarli. Una Lomagna dove si guarda lontano, non solo al proprio orizzonte, ma tenendosi con i piedi a terra, consapevoli di dove si cammina”.

Un manifesto elettorale che nasce dall’analisi di quanto vissuto nel recente passato: “In questi ultimi 20 anni abbiamo vissuto Lomagna come gruppo consiliare; gli ultimi cinque anni di Amministrazione si sono caratterizzati per particolari emergenze e situazioni imprevedibili. Abbiamo fatto molto, a volte con la tenacia di saper resistere ed aspettare, ma sappiamo che ci sono ancora molte cose da fare e risposte da dare e costruire: vogliamo impegnarci per renderle possibili! La centralità della persona, una cultura viva e inclusiva, la costante attenzione alla sostenibilità ambientale e un impegno al rilancio della partecipazione e tanto altro da realizzare insieme sono il nostro sì”