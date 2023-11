Merate, anche Fiorenza Albani e Norma Maggioni entrano in Fratelli d’Italia

Salgono a tre in maggioranza gli esponenti tesserati in Fratelli d’Italia

I ringraziamenti del coordinatore provinciali per chi si è speso per la nascita dei Circoli oggi presenti nel Meratese

MERATE – Dopo l’assessore al Bilancio Alfredo Casaletto, anche l’assessore alla Cultura Fiorenza Albani e la consigliera di maggioranza Norma Maggioni entrano in Fratelli d’Italia. A comunicare il recentemente tesseramento degli amministratori comunali nelle fila del partito guidato dalla premier Giorgia Meloni è il coordinatore provinciale Fabio Pio Mastroberardino che ha voluto ringraziare “tutte le persone che sino ad oggi sono state presenti e hanno lavorato al mio fianco per far crescere ed espandere sul territorio la presenza di FdI, ognuno nei rispettivi ruoli”.

In particolare Mastroberardino ha voluto dire grazie a Valter Cogliati, presidente del circolo di Merate e coordinatore di tutti i circoli dell’area meratese, come memoria storica del territorio e conoscitore delle problematiche, passate e recenti. Tra i destinatari dei ringraziamenti anche Antonella Pellegri per il suo costante impegno nell’organizzare gazebo, eventi ed incontri che riscuotono un ritorno d’interesse nella cittadinanza, a Gianfranco Porta presidente del Circolo di Imbersago che insieme ad un’altra figura storica come Dante Panzeri (consigliere comunale di Imbersago) ha gestito anche in tempi più difficili il Circolo portando avanti le istanze del partito sul territorio da più di 5 anni.

“Ringrazio anche Daniela Fiocchi presidente del Circolo di Osnago, la quale è riuscita con la caparbietà che la contraddistingue a fondare il Circolo di Fdi ad Osnago, un’impresa che prima del suo intervento non era mai stata promossa – continua Mastroberardino -. Mi complimento in particolare con lei per come sta facendo crescere il Circolo che è in continua espansione, come dimostrano le ultime adesioni. Un sentito ringraziamento anche ad Alberto Cantù di Casatenovo, e a Giovanni Panzuti di Nibionno, che in forza della loro grande esperienza amministrativa hanno coinvolto molti simpatizzanti per promuovere la nascita dei rispettivi circoli”.

Ringraziamenti a cui il coordinatore provinciale aggiunge una chiosa, per certi versi sibillina: “Mi preme sottolineare come le persone sopra citate siano i soli riferimenti sul territorio ufficialmente autorizzati a svolgere atti di rappresentanza e diffusione di proposte, iniziative incontri e/o ogni altra comunicazione o evento per conto del partito di Fdi”.